Sabrina Rojas confirmó su separación del Tucu López

Después de días de rumores y trascendidos, Sabrina Rojas rompió el silencio y confirmó su ruptura con Luis El Tucu López. A cinco meses de volver a darse una oportunidad, la actriz reveló el fin de la relación, aunque no se animó a ponerle un rótulo: “Nunca nada es definitivo”, señaló la rubia, que de esta manera termina con las elucubraciones que habían surgido en los últimos tiempos.

Los dichos de Rojas en diálogo con Catalina Dlugi dan a entender que no hubo ni terceros en discordia ni discusiones fuertes de pareja. “Ojalá la vida nos reencuentre, el amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianeidad nos separa”, aseguró la actriz, confirmando las versiones.

Es que eran varios los indicios en redes apuntaban a una nueva crisis en la pareja. Lo primero que llamó la atención de los internautas fue la falta de likes y comentarios en las últimas publicaciones de ambos. Si bien eso no determina al 100% una ruptura de pareja, a sus fanáticos sí les sorprendió que la interacción virtual sea nula ya que antes eso no ocurría. Cabe destacar que todavía se siguen en las plataformas digitales y que a raíz de los rumores que empezaron a circular, cada uno reaccionó a la última publicación del otro.

Otro detalle fue el contenido que ambos estuvieron subiendo en sus redes sociales. Es que durante los últimos meses y post reconciliación, la pareja subió algunas frases o indirectas a sus historias de Instagram que elevaron las sospechas de los internautas.

Por ejemplo, hace unos días Sabrina compartió la frase “Hablar liviana, hablar libera, hablar sana. Y con respecto a su cumpleaños celebrado el pasado 25 de noviembre, el locutor tomó una foto desde el balcón de su hogar practicando un ritual. “Limpiando las malas energías“, dice lo que que parece ser una caja o un libro y al lado se ve un cuenco con el que sahumó su vivienda aún con el humo encendido.

Junto con la imagen, López explicó: “Así arranco mis 43 por si te preguntás qué tal estuvieron mis 42”, le comentó a sus seguidores dejando en claro que hubo aspectos de su 2022/2023 que no le gustaron y llevando a la suposición de los internautas de incluso se cruzó con gente que tenía mala energía. Además, sus fanáticos consideraron que una posible crisis con Sabrina no sólo está latente sino que ya vendría, por lo menos, desde hace varias semanas.

“Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo”, dijo Rojas en el programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, y con estas declaraciones da crédito a las versiones de las redes y la preocupación de sus seguidores que perseguía el bien de la pareja. Sin embargo, esto no le impide seguir con sus compromisos profesionales, que la tendrán próximamente en Carlos Paz en una obra junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves. “Si Paula no hubiese estado en el elenco, tal vez hubiese dicho que no, pero está mi amiga, sus hijos son amigos de mis hijos, me siento muy contenta por ellos. Les voy a copar la casa”, anticipó.