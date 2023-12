Boca Juniors celebra sus elecciones con Riquelme y Macri de protagonistas

Y si de referentes futbolísticos se trata, de uno y otro lado están divididos aquellos ex futbolistas que en sus tiempos activos le dieron la gloria a Boca. En el Consejo de Fútbol están Marcelo Delgado, Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna. Carlos Bianchi se sumaría como asesor, presidente honorario o “lo que el Virrey quiera”, dijeron cerca de Riquelme. Diego Cagna, Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri apoyan la lista opositora. Y Guillermo Barros Schelotto podría ser el mánager.

En cuanto a la conformación del plantel, hasta ahora el único que mostró las cartas fue Riquelme. No lo hizo públicamente, pero se sabe que Arturo Vidal, Ever Banega y Rubén Botta están en carpeta. Ibarra habló de incorporaciones de calidad, pero hasta que no se resuelvan las elecciones, no soltará prenda.