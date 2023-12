Videos impactantes: el temporal movió aviones y destrozó Aeroparque

El brutal temporal que dejó 13 muertos en Bahía Blanca y un sinfín de destrozos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también afectó a los aeropuertos de Ezeiza y de Aeroparque durante la madrugada del domingo.

Varios vuelos fueron cancelados, desviados o demorados. Incluso, se produjeron graves destrozos y unos 16 aviones de Aerolíneas Argentinas quedaron fuera de servicio.

De acuerdo a lo informado por AA2000, fueron 32 los arribos cancelados y 40 las partidas que no pudieren concretarse, 6 de la compañía low cost Flybondi, 6 de JetSmart y 28 de Aerolíneas Argentinas.

En Aeroparque, por ejemplo, los vuelos de Aerolíneas Argentinas que debían partir a Córdoba (7.10, 7.40 y 9.10), Comodoro Rivadavia (7.45), Resistencia (10.25), Iguazú (11.50 y 13.35) y Bariloche (12.10) fueron cancelados.

En tanto, muchos de los vuelos nacionales internacionales que debían aterrizar entre las 7 y las 8.30 en Aeroparque tuvieron que ser desviados. Entre ellos se encuentraban el vuelo de Aerolíneas Argentina que venía de Bogotá, el de Flybondi que arribaba de Florianópolis y el de Aerolíneas Argentinas proveniente de Santiago del Estero.

En Ezeiza, por el momento, la mayoría de los vuelos presentaban demoras en sus partidas. Solo hay uno que fue cancelado: el de Level que debía partir a Barcelona a las 19.05.

Desde AA2000 indicaron a Télam que las operaciones se van a ir normalizando a lo largo del día, pero advirtieron que “las reprogramaciones las hace cada aerolínea” y que la concesionaria no tiene “injerencia en cómo organizan sus planes de vuelo”.

El temporal se desató alrededor de las 4 de hoy, con ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, que provocaron serios destrozos, sobre todo en la zona de pistas, donde hubo aviones que fueron desplazados por la fuerza del viento, se volaron chapas, y se desplazaron escaleras de abordaje y equipos.

La violencia del temporal dejó sobre la pista restos de diferentes elementos, como ramas de distintos tamaño que fueron arrastrados por la fuerza del viento.

Esta situación llevó a que el personal técnico de la empresa concesionaria, realizara un exhaustivo operativo de limpieza y control de daños, tras lo cual se volvieron a habilitar las operaciones.

Videos que compartieron distintos usuarios en las redes sociales muestran el caos que se vivió en el Aeroparque Jorge Newbery a raíz del tornado que azotó la zona de Costanera Norte.

