FIFA confirmó el regreso de la Copa Intercontinental para el próximo año

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) detalló que la Copa Intercontinental se volverá a disputar desde el 2024, pero en un formato anual e incluirá a equipos de todos los continentes. La Copa Intercontinental se jugó entre los años 1960 y 2004, y enfrentaba a los campeones de Europa y América.

As of 2024, there will be an annual FIFA club competition – the FIFA Intercontinental Cup.



The tournament will feature all current confederation premier club competition champions and concludes with a final at a neutral venue between the UEFA Champions League winners and the… pic.twitter.com/rIspRAl7Zq