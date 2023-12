Córdoba: dos hermanos de 19 y 26 años murieron ahogados

Los hermanos Ramón José Daniel (26) y Silvio Catriel Wagner (19) eran de un pueblo de Entre Ríos, pero estaban en la provincia de Córdoba por razones laborales. Este domingo, la tragedia sacudió a la familia oriunda de la localidad de Bovril: los dos jóvenes murieron ahogados en el balneario Posta del Remanso, en Nono, del Valle de Traslasierra.

En las redes sociales, familiares y amigos de los Wagner expresaron su dolor y condolencias

En un posteo publicado por Juan Wagner, hermano de las víctimas, el joven escribió: "No quiero que se vayan, no quiero dejarlos ir, son mi sangre, parte de mi, no saben la impotencia, desesperación, angustia que me da no poder ayudarlos, no poder tenerlos acá. Los amo. Ya nos vamos a encontrar y seguir la parranda".