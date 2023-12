Martín Palermo dejará de ser el entrenador de Platense

lunes 18 de diciembre de 2023

Martín Palermo tomo la decisión de no renovar su contrato y dejará de ser el entrenador de Platense luego de una histórica campaña donde llevó al Calamar a la final de la Copa de la Liga Profesional 2023 donde cayó derrotado por 1-0 a manos de Rosario Central en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Titán, pese a contar con el apoyo de la institución para seguir al mando del proyecto deportivo del equipo de Saavedra, comunicó este lunes que no renovará su contrato cuando este llegue a su fin este 31 de diciembre luego de su arribo en noviembre del año pasado.

En su año al mando del Calamar, Palermo da punto final a su ciclo con 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas; logrando el objetivo primario de salvarse del descenso y consiguiendo un histórico subcampeonato en la Copa de la Liga en la primera final para el club en la máxima categoría en más de 80 años.

A su vez, el oriundo de La Plata logró llegar a la definición de dicha certamen superando también la polémica de sus declaraciones que lo ponían en Boca si la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri ganaba las elecciones que finalmente consagraron a Juan Román Riquelme como presidente xeneize. Palermo estuvo presente para emitir su sufragio en la Bombonera, fue ovacionado por la gente, pero con la derrota de la oposición, muy probablemente la vacante en el banco de los suplentes local en Brandsen 805 sea ocupada por Diego Martínez, que se espera que asuma ni bien logre destrabar su salida de Huracán.

En la conferencia de prensa luego de la final, el Titán, con algo de sabor a despedida, declaró: "Estuvimos a un pasito de quedar en la historia grande de este club, creo igual que estos nombres van a quedar por mucho tiempo en la historia de Platense. Me siento parte de esto, estoy muy agradecido. Cuando me pregunten por este plantel siempre voy a hablar de las personas que me tocó dirigir, no hubo figuras ni egos. Siempre dieron la cara y me defendieron. Fuimos un gran grupo en todos los aspectos". /TyCSports