El Gobierno autorizó una línea de teléfono para denunciar amenazas de los punteros

martes 19 de diciembre de 2023

En varios puntos del país se viene una marcha piquetera convocada para mañana, y en este contexto, el gobierno habilitó en las últimas horas la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales.

“Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, señaló hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni (Presidencia de la Nación)

“Vamos a tomar cada una de las denuncias y van a ser atendidas y analizadas, caso por caso. No van a quedar en la nada. Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio”, destacó el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa.

Y agregó: “La decisión es concreta, que aquel que necesita la ayuda la siga recibiendo, pero no estamos dispuestos a que el puntero, intermediario, el dueño de la organización, en el medio haga un negocio propio o le quite el beneficio al que más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en la Argentina”.

Ayer, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anunció la habilitación de esta línea 134 cuando detalló, en un mensaje grabado, la política de gobierno nacional con relación a las movilizaciones sociales y el cobro de planes, y ratificó: “El que corte, no cobra”.

“Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, sintetizó.

¿Qué es la línea 134?

Es un contacto telefónico del Gobierno para realizar denuncias anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores del número 134 recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos.

Durante la pandemia, se recibieron denuncias sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.

Habrá piquetes en Tucumán y confirman que la policía no va a intervenir

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que el nuevo protocolo antipiquetes se va a aplicar el próximo miércoles miércoles 20 de diciembre en la marcha que fue convocada por diferentes agrupaciones políticas, sociales y sindicales, al cumplirse un nuevo aniversario de los sucesos que terminaron con la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

En la provincia de Tucumán, también habrá manifestaciones en la plaza Independencia pero a diferencia de Buenos Aires, el ministerio de Seguridad local admitió que no habrá ningún tipo de operativo policial especial. Con esto, confirmaron que no se aplicará el protocolo antipiquetes.

“Aquí no habrá represión”, garantizaron en el entorno del gobernador Osvaldo Jaldo.