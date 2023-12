Milei le confirmó a los gobernadores que va a reponer Ganancias

martes 19 de diciembre de 2023

Ansiosos por conocer al nuevo presidente y, sobre todo, plantearle sus propuestas para “compensar” los recortes en aportes y fondos coparticipables, entre otros temas, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño se reunieron con Javier Milei en la Casa Rosada durante dos horas y media este mediodía. La asistencia, sin distinción por color político, fue perfecta.

Y el Presidente les confirmó, como había adelantado, que dará marcha atrás “de manera transitoria” la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias aprobada durante la anterior gestión. El tributo, según se informó, sería revisado anualmente en cada ley de Presupuesto.

El impuesto coparticipable es una pieza clave en las cuentas de muchas provincias, que se vieron perjudicadas por la reforma que impulsó el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en el Congreso. Una iniciativa aprobada en septiembre con el apoyo de los legisladores del oficialismo y de la izquierda -también del propio Milei cuando era diputado nacional- y rechazada por los representantes de Pro, que la consideraban “irresponsable”.

Aunque alivió a miles de contribuyentes durante la campaña, las arcas de los distritos se vieron perjudicadas, y los gobernadores esperaban que durante la nueva administración se repusiera el sistema anterior para equilibrar las cuentas diezmadas por el recorte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la obra pública.

La marcha atrás en Ganancias no es nueva ni llega a los planes de Milei a partir del encuentro con los gobernadores. El jefe de Estado ya había avisado, a través del titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que sopesaba revertir la modificación para recuperar una recaudación cercana a $1 billón al año. La diferencia es que a partir de hoy buscarán compartir el costo político con los gobernadores, que instruirían a los diputados y senadores que responden a sus respectivos mandos para que apoyen.

“El Presidente les pidió apoyo en el Congreso para lo que viene y les dijo que el déficit fiscal cero no es negociable, pero entendió sus pedidos sobre la copa”, resumieron fuentes de Gobierno. La medida, sin embargo, no tenía el apoyo de todos los mandatarios, y varios planteaban como solución alternativa al desfinanciamiento hacer coparticipable el impuesto al cheque. Desde Balcarce 50 admitieron que el tema fue planteado por los mandatarios, pero deslizaron que por ahora no está contemplado en los planes de Milei.

A lo largo de dos horas y media, Milei escuchó los reclamos de todos los mandatarios, tomó nota, y les contestó uno por uno. En muchos casos les dijo que los problemas puntuales que planteaban se resolverían de manera bilateral en futuras reuniones mano a mano. Pero sobre Ganancias fue más explícito y les transmitió que va a dar marcha atrás, al menos, por un año.

“Más adelante el tema se volverá a analizar y se detallará en el nuevo presupuesto″, especificó una alta fuente de la Casa de Gobierno. Según dijo el propio Francos al finalizar el encuentro, en una conferencia de prensa sin habilitación para preguntas, junto a tres gobernadores, buscarán que las charlas con los mandatarios provinciales se realicen de manera “metódica”, para mantener el diálogo. /Infobae