Belliboni apuntó contra Patricia Bullrich: "Se atribuye el derecho a eliminar la libertad democrática"

En la misma línea, Belliboni cuestionó con firmeza el protocolo presentado por Patricia Bullrich: "A todos los que se quieran sumar les digo que nos va a amparar la declaración que hicieron los compañeros abogados en los Tribunales. No puede ser que la ministra se atribuya el derecho a eliminar la libertad democrática".

"Hay dos varas: hay plata para los capitalistas y hay ajuste para los que menos tienen, contrariando a lo que dijo Milei. ¡La casta está en el Gobierno y el ajuste lo paga el pueblo!", concluyó.

Patricia Bullrich hizo un papelón hablando en inglés y chicaneó a Cristina Kirchner

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un papelón cuando trató de hablar inglés en la Fundación Libertad y trató de minimizar el error comparándose con la expresidenta Cristina Kirchner.

Desde hace unos meses, más específicamente desde los debates presidenciales para acá, la dirigente de convicciones camaleónicas mantiene una dura batalla con el idioma castellano y con el armado de las oraciones bimembres, pero, en las últimas horas, intentó hablar en inglés y también fracasó.

En el marco de la presentación del "Plan Bandera" contra el narcotráfico, la ministra de Seguridad de la Nación dio un discurso ante políticos y empresarios en la Fundación Libertad, pero cuando intentó decir el vocablo “think tank”, que se traduciría como “usina de pensamiento”, falló en dos oportunidades.

Para sobrellevar el traspié, comentó: “Parezco Cristina Fernández de Kirchner hablando inglés”; y aclaró rápidamente: “Pero yo sé inglés”; “Think tank, think tank, ahora lo voy a decir bien”, insistió.

Ante el asombro y las risas de los presentes, Patricia Bullrich intentó demostrar su capacidad idiomática y prosiguió: “I speak English perfectly, I went to an english school so I can speak English, but... hablo inglés perfecto, fui a una escuela inglesa, pero... lo dije mal, qué va a hacer”, intentó aclarar, aunque oscureció.

/Minuto Uno