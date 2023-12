Qué es el síndrome de persona rígida que padece Celine Dion

Esta semana, Claudette Dion, hermana de la intérprete de éxitos como “My Heart Will Go On”, contó en una entrevista que la artista perdió el control de sus músculos y debe posponer indefinidamente su regreso a los escenarios. En un emotivo reportaje, Claudette reveló que, pese a los esfuerzos y la disciplina de Celine Dion, los espasmos musculares que padece debido a su condición son incontrolables.

La hermana de la artista también expresó su preocupación por cómo la enfermedad podría afectar las cuerdas vocales y el corazón de Celine, lo cual plantea dudas sobre el futuro de la cantante en la industria musical.

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

El cardiólogo y especialista en medicina del estrés Daniel López Rosetti explicó en Infobae que “el síndrome de la persona rígida es una enfermedad autoinmune que afecta aproximadamente a una persona cada millón y dos tercios de los casos son mujeres. La edad de comienzo suele estar entre los 40 y 60 años”.

Los expertos coinciden en que se sabe poco de la enfermedad que se caracteriza como una patología autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal). Además, se asocia frecuentemente con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa, según detallan los NIH de Estados Unidos.

Los síntomas pueden incluir:

- Posturas anormales, como encorvarse sobre sí mismo

- Episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto

- Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular que sufre el paciente mientras camina o se pone de pie