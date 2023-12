Organizaciones sociales ratificaron la protesta y en Tucumán no habrá protocolo antipiquetes

miércoles 20 de diciembre de 2023

En coincidencia con un nuevo aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y la fecha cuando en medio de protestas sociales murieron 39 personas y renunció el presidente Fernando de la Rúa, movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán este miércoles la primera movilización "contra el ajuste económico" del gobierno de Javier Milei.

En este contexto, el Gobierno que encabeza Osvaldo Jaldo en Tucumán tomó distancia del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. De esta manera, la manifestación nacional convocada para este miércoles por organizaciones sociales y partidos de izquierda se podrá desarrollar sin contratiempos en la provincia.

“Aquí no habrá represión”, garantizaron en el entorno del gobernador, ante la consulta sobre cuál será la postura del Poder Ejecutivo ante la protesta convocada. En Tucumán, la cita será a media mañana en la plaza Independencia.

Se saturó el sistema para denunciar amenazas de dirigentes piqueteros

El lunes, el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. Se trata de un contacto telefónico del Gobierno para realizar llamadas anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores de ese servicio recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos. Durante la pandemia, se recibieron llamados sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que se saturó el sistema implementado por el Gobierno para que beneficiarios de planes sociales denuncien por amenazas a dirigentes piqueteros, y que ya recibieron más de 5.000 llamados, lo que superó la capacidad del sistema.

“Nosotros hemos recibido ya más de 5.000 mil denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene mas capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, dijo la ministra esta mañana en diálogo con TN.

En sentido, destacó que eso no va a ocurrir. “Es exactamente al revés: si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener. Si cortan la calle, y acepta que tiene un señor jefe que le dice que vaya a la manifestación, lo va a perder el plan, si toca la calle. Esto es sin vuelta atrás, es muy importante que la gente lo sepa”.

Bullrich también reveló que en las denuncias hay varios nombres de dirigentes mencionados, y que con el correr de los días llevarán esos casos a la Justicia. Además, contó que, incluso, en las llamadas recibieron el reporte de que algunas organizaciones les cobran multa a quienes no participen de los piquetes.

“Hay muchísimas denuncias de las que tenemos que tienen identificados al líder o al piquetero barrial que los obliga a ir, y además, un sistema de organización paralela al Estado. Tenemos denuncias de que les cobran $7.000 de multa al que no va a la marcha. Es un Estado paralelo, un Estado que le cobra una parte de ese dinero por no cumplir con la obligación que la misma organización les da. Tenemos muchísimos nombres que, una vez terminado el día de hoy, vamos a judicializar estas denuncias. Y es de todo el país. Hemos tenido del Chaco, de Santa Fe. Son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros casos, en el barrio”, aseveró.