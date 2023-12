Nito Artaza desmintió los rumores que lo vinculan con una bailarina

A propósito de la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, después de seis años de casados, surgieron rumores de que el humorista había comenzado una nueva relación con Belén Di Giorgio, una bailarina de su equipo de trabajo y que fue novia del actor Rodrigo Noya.

En diálogo con Teleshow, el productor teatral aclaró que se trata de una “información inexacta” y detalló cuál es su vínculo con su compañera de trabajo, con quien, además comparte una amistad con Cecilia Milone: por caso, actualmente están trabajando juntas en el espectáculo Master Tango.

“Es una persona que conocemos hace cinco años. Tenemos una relación de afecto, de cariño, de absoluta confianza. Es una chica que queremos mucho y es gratuito que hablen de una supuesta relación que no existe. Es nuestra amiga personal, de Cecilia y mía”, enfatizó Nito Artaza y agregó que al momento de comunicarse con Teleshow, la bailarina se encontraba ensayando para el espectáculo que está presentando junto a Cecilia Milone en Punta del Este, Uruguay.

Di Giorgio también será parte del elenco de la obra que preparan Artaza y Miguel Ángel Cherutti para la temporada teatral en la que celebrarán sus 30 años trabajando juntos. “Va a estar con nosotros justamente por la confianza que le tenemos”, siguió Artaza reforzando el concepto del vínculo laboral que lo une con la bailarina.

Aclaración

Nito Artaza debió salir a aclarar esta versión de romance luego de que trascendiera su separación de Cecilia Milone, con quien continúa manteniendo un buen vínculo tanto desde lo personal como desde lo profesional. Por caso, también en diálogo con Teleshow, había elegido llamarse al silencio al respecto asegurando que cuando hablara públicamente lo haría en conjunto con la propia actriz. “Cuando hablemos lo vamos a hacer los dos. Por eso, ahora prefiero no hacer comentarios al respecto”, dijo días atrás el productor.

Milone, por su parte, también fue consultada recientemente al respecto y evitó dar detalles sobre su situación personal. “Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo”, dijo ante las cámaras de televisión que la fueron a buscar para obtener su testimonio.

Mientras tanto, Cecilia Milone y Nito Artaza intentan mantenerse lejos de los escándalos mediáticos o de cualquier situación que los exceda. Buscan transitar su separación puertas adentro, incluso con su propio entorno. Eligieron resguardar su intimidad y hablarán públicamente cuando ellos lo consideren. Según pudo saber Teleshow, la actriz, por su parte, tampoco le reveló a su círculo íntimo los motivos que llevaron a la crisis seguida de separación de la pareja.

Lo que sí dejan en claro ambas partes es que nada tuvo que ver con alguna posible infidelidad del productor. Quienes más los conocen consideran que fue un desgaste en la pareja lo que los llevó a tomar distancia. Y que habría sido provocado justamente por el hecho de trabajar juntos: no habrían podido separar su vida profesional de la sentimental.

Así las cosas, hoy su mayor foco está puesto en su espectáculo y en los proyectos que tienen por delante de cara a la temporada teatral, y en no embarrar la relación que lograron mantener pese a la separación marital. Es por eso el interés en aclarar su vínculo profesional con la bailarina Belén Di Giorgio.