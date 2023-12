Pocho Lavezzi está internado en Punta del Este: qué dice el informe policial

miércoles 20 de diciembre de 2023

Este miércoles se ha generado un impacto en el mundo del fútbol argentino al conocerse la noticia sobre la internación de Ezequiel Lavezzi "El Pocho" en Punta del Este. En medio de varias versiones sobre su cuadro, la directora del Sanatorio Cantergil, en donde se encuentra ingresado el ex goleador de la Selección, dio detalles de su estado.

“Les puedo confirmar que se cayó, tuvo un traumatismo en un evento social y se fracturó la clavícula, por eso está ingresado acá. Se encuentra estable y ya se le hicieron estudios, lo vio el traumatólogo, por ahora no hay intervención quirúrgica. Está inmovilizado y va a quedar unas hora en observación”, informó María del Carmen Lorente en diálogo con ESPN.

Además, agregó: “La ambulancia lo trajo y como fue en un evento, en una fiesta, en donde se cayó y se lastimó, se llamó a la Policía. Otra cosa no puedo decir”. Al ser consultada sobre si sufrió también alguna herida a la altura del abdomen, respondió: “Esto que estoy diciendo yo es la causa por lo que él está en observación en este momento. La fractura de clavícula. Puede ser, pero son heridas superficiales”. En este sentido, llevó calma al remarcar en varias ocasiones que el Pocho está evolucionando favorablemente: “El motivo de consulta por el que nosotros lo tenemos internado es por la fractura de clavícula y está fuera de peligro”.

Lavezzi fue ingresado al Sanatorio Cantegril en Punta del Este tras sufrir una lesión cerca de las 5 de la mañana tras una fiesta en José Ignacio. La Policía de Maldonado y la Fiscalía de Flagrancia se encuentran investigando las circunstancias del hecho, mientras el jugador permanece en observación.

Qué dice el informe policial sobre la salud de Ezequiel Lavezzi

“El día 20 diciembre próximo hora 05:00 concurre móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de Secc donde solicitan apoyo a La Emergencia. Al arribo del móvil se encontraba VICTIMA Ezequiel IVAN LAVEZZI el cual se encontraba lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia Dr. Agustini el cual diagnostica fractura de omóplato trasladándolo a Sanatorio Cantegril. Se desconoce al momento como se realizo la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta.”

La oficial Paola Hernández comunicó que la lesión se identificó después de que el ex futbolista sintiera un intenso dolor al acostarse, motivo por el cual se llamó a los servicios de emergencia. Actualmente se están tomando declaraciones a testigos y personas que asistieron a la misma fiesta para esclarecer los hechos. A pesar de las primeras especulaciones, no se ha encontrado evidencia de heridas por arma blanca. “Al momento no se constata una herida de arma blanca”, declaró Paola Hernández, oficial de la Jefatura de la Policía de Maldonado, según pudo saber este medio.

En la escena acudieron los servicios médicos, quienes trasladaron al exjugador a aproximadamente 30 kilómetros (unas 18.64 millas) de distancia al Sanatorio Cantegril. Lavezzi, acompañado por dos mujeres, ha expresado su deseo de regresar a Argentina. La cónsul argentina en Uruguay, Bárbara Vera Figueroa, se ha acercado a la institución médica para obtener más información sobre su condición. Este incidente ha generado conmoción entre seguidores y medios, estando la atención centrada en su recuperación.