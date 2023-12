Por qué se bajó del Bailando 2023 Fátima Florez

miércoles 20 de diciembre de 2023

Fátima Florez tomó un giro inesperado en su vida cuando, después de un largo matrimonio con Norberto Marcos, no solo se separó, sino que desde hace algunos meses está en pareja con Javier Milei, quien hoy ocupa el cargo de Presidente de los argentinos.



Mucho antes de que Milei asumiera como máximo mandatario, surgieron intensos debates mediáticos sobre el papel que la artista adoptaría al lado del presidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Imitadora - Actriz - Cantante - Bailarina (@soyfatimaflorez)

En un primer momento se especulaba con que la humorista sería Primera Dama, sin embargo quien ocupa hoy por hoy este rol es la hermana del político, Karina Milei.

Javier Milei no quería a Fátima con Tinelli

Esta semana Fátima fue vista grabando como jurado en "Los 8 Escalones de los Tres Millones", al mismo tiempo que decidió abandonar su participación en el "Bailando 2023".

En "Socios del Espectáculo", Nancy Duré detalló que "ella no tenía un contrato y la idea era que regresara interpretando personajes relacionados con el mundo del espectáculo y no con la política, pero a Milei no le gustaba mucho que siguiera apareciendo en el programa de Tinelli".

"La verdad es que Guillermo Marín la llevó al programa de Guido sin informar a la productora Flia, y esto generó muchos conflictos", añadió la panelista sobre el nuevo proyecto que afronta Fátima Florez mientras Javier Milei se desempeña como presidente electo.