Se cumplen diez años del accidente de Michael Schumacher

Michael Schumacher sufrió un violento accidente en diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses, y, desde ese momento, su estado de salud se ha vuelto un misterio para todos. Su familia, conformada por su esposa Corinna y sus dos hijos, Mick y Gina María, se ha encargado durante todos estos años de resguardar la privacidad del siete veces campeón de la Fórmula 1.

Will Weber no tiene permitido visitar a Schumacher

El ex representante de 81 años confesó no tener noticia alguna respecto del estado de salud de Michael desde su distanciamiento de Corinna en 2021: “Cuando pienso en Michael ahora, lamentablemente ya no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años”, declaró sin filtro el veterano empresario.