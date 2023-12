Punta del Este: Ezequiel Lavezzi fue dado de alta

miércoles 20 de diciembre de 2023

El ex futbolista rosarino Ezequiel Lavezzi, de 38 años, fue dado de alta este miércoles en Punta del Este tras sufrir la fractura de la clavícula en un confuso episodio y en las próximas horas viajará rumbo a la Argentina, de acuerdo a lo que informan los medios uruguayos.

En base a lo que consignaron desde la Policía de Maldonado, y que reflejan los medios del vecino país, Lavezzi se encontraba en una fiesta privada en José Ignacio -donde tiene una propiedad- cuando solicitaron apoyo ante una emergencia a las 5 de la madrugada de este martes.

Si bien no están claros los detalles de lo que sucedió, la hipótesis inicial fue que el ex jugador había sido apuñalado en una discusión familiar por un asunto de "dinero". Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que Lavezzi no fue apuñalado, sino que se quebró el omóplato al caer mientras un familiar intentaba quitarle un cuchillo que tenía en sus manos.

Fuentes del caso informaron que también tiene un corte en el abdomen.

El Pocho ingresó al Sanatorio Cantegril acompañado por su pareja. El ex delantero argentino estuvo estable y este miércoles por la tarde recibió el alta, según relatan desde Montevideo. La Policía trabaja por estas horas para esclarecer los hechos y entender cómo el ex futbolista sufrió esa fractura.

Hasta este miércoles al mediodía, no existe denuncia al respecto.

Carmen Lorente, directora del Sanatorio Cantegril, dijo este miércoles por la mañana a radio La Red y que fue reproducido por el diario El País, de Montevideo, que Lavezzi se encontraba en observación, pero que estaba “tranquilo, estable y sin dolor”. Asimismo agregó, sin dar contexto a la situación, que “presentó una caída por la cual se fracturó, por lo que está en observación en emergencias”. Y agregó que entre este miércoles y el jueves podía ser dado de alta -algo que finalmente sucedió-, porque la lesión no requiere ninguna cirugía.

Fuentes de Fiscalía indicaron a El Observador que la investigación parece indicar que el hecho se trató de un accidente y que la fiscal Fabiana Corpo se encontraba indagando a las personas que estuvieron presentes en la fiesta, aunque todo parece indicar que terminaría archivando la causa a corto plazo.

Como futbolista, Lavezzi defendió las camisetas de Estudiantes de Caseros, San Lorenzo, Napoli, PSG y Hebei Fortune. En el 2017, cuando estaba en el Hebei Fortune de China, fue el futbolista mejor pago del mundo superando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además jugó en la selección argentina en el Mundial de 2014, donde tuvo un rol destacado en el equipo que era dirigido por Aejandro Sabella y posteriormente se lesionó. En ese torneo, que se jugó en Brasil, Argentina perdió 1-0 la final contra Alemania en tiempo suplementario.

Desde hace varios años ya, incluso cuando todavía se encontraba en actividad, Lavezzi suele descansar en Punta del Este. El ex futbolista tiene una casa en José Ignacio, localidad donde ocurrió el episodio. La propiedad está ubicada frente a Laguna Escondida, en la primera línea de playa. /La Capital