Eduardo Belliboni se disculpó con un periodista luego de tratarlo de "bobo"

jueves 21 de diciembre de 2023

En la tarde de este miércoles, Eduardo Belliboni -referente del Polo Obrero- tuvo un fuerte cruce con un periodista de TN, tras lo cual decidió pedir las correspondientes disculpas una vez que los ánimos se calmaron.

"Le quiero pedir disculpas públicamente al compañero de TN, a quien traté mal. No hay ninguna razón para hacer eso. Le pido disculpas a Alan Ferraro, lo que hice está mal y tiene que ver con la situación de nerviosismo", sostuvo el líder piquetero.

QUÉ SUCEDIÓ ENTRE BELLIBONI Y ALAN FERRARO

En la previa a la marcha, el referente de los piqueteros -junto a su compañero Gabriel Solano dieron una conferencia de prensa de último momento para los medios que allí se encontraban.

Mientras el segundo mencionado se refería a la reducción de subsidios al transporte público diciendo que "el laburante que viene acá no es la casta, no es la política, es el que va a laburar a una obra", el periodista de TN indicó: "El que viaja en Córdoba tampoco es la casta y paga carísimo". A lo que el dirigente del Polo Obrero reaccionó ofuscado: "¿Qué tiene que ver? Entonces mejor que pague esto de acá. Vos estás en contra de la gente".

"No, enmarco lo que dice la realidad. Se hacen los sorprendidos ahora", respondió Alan Ferraro, tras lo cual Belliboni contestó enojadísimo: "¿Ahora nos hacemos los sorprendidos? ¿No me viste en la calle con Massa?".

"Y lo vimos también tirando piedras contra un gobierno democrático", sumó picante el periodista sobre una postal que circula en las redes de hace días, en la que aparentemente se le podría ver Belliboni agrediendo al Congreso de la Nación en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Esto provocó la furia del dirigente sindicalista, tras lo cual manifestó visiblemente furioso: "¿Adónde me viste tirando piedras? ¿Tenés una denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés una denuncia contra mí para hacer? ¿Qué te pasa a vos pedazo de Gil? ¿No me viste y decís que yo no salí con Massa? ¡Tomatela, gil! ¡Sos un trabajador, te van a echar! ¡Gil! ¡Te van a echar, gil, te van a echar gil de lechería! ¡A vos te van a echar, bobo! ¡Bobo! Y vas a salir 'ay, me echaron'".

Acto seguido, tras dar unos pasos para irse, Belliboni regresó y le dio un manotazo al periodista mientras le decía: "¡Bobo! Sos un bobo". En en ese momento, el periodista retrucó: "¿Qué pegás? ¿Así va a ser la manifestación hoy?"./MinutoUno