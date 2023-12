La Selección Argentina finaliza el 2023 en la cima del ranking FIFA

A un año de Qatar 2022 , en donde la selección nacional ganó su tercera estrella, se supo en las últimas horas FIFA sumó un motivo extra para celebrar. Es que la máxima entidad del fútbol mundial anunció el último ranking del 2023 y el equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue en lo más alto de la clasificación.

Argentina suma 1.855 puntos, mientras que Francia posee 1.845, ubicándose en el tercer puesto Inglaterra, actual subcampeón de Europa, con 1.800,05 puntos, informó la FIFA. Por su parte, Brasil, pentacampeón mundial, está quinto con 1.784 puntos e Italia, actual campeón de Europa, se ubica noveno con 1.718, 82.

