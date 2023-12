DNU de Javier Milei: los documentos que ya no son obligatorios para circular en auto

El DNU presentado por Javier Milei en cadena nacional contempla cambios significativos en los requisitos para circular en automóvil en el país. Ahora, la cédula de identificación del automotor, la licencia de conducir vigente y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular legalmente. Esto elimina la obligatoriedad de presentar la Verificación Técnica Vehicular y el comprobante de la póliza de seguro para circular.

Además, una medida destacada es la eliminación de la necesidad de pagar deudas por multas y patente para la transferencia de un vehículo. Esta disposición representa un cambio significativo en los trámites de transferencia, ya que hasta ahora el libre deuda era requisito indispensable.

Los únicos tres documentos obligatorios a partir de ahora

