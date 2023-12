La ex de José Sosa dijo que Camila Homs podría estar embarazada

jueves 21 de diciembre de 2023

Carolina Alurralde dejó a todos sin palabras cuando aseguró que Camila Homs está embarazada de José Sosa. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la artista comentó los distintos motivos por los que intuía que la modelo estaba esperando un hijo con el futbolista.

“Me enteré que se van a vivir juntos, que ya alquilaron una casa, que van a compartir las familias, que van a hacer una unión...”, explicó sobre los planes de su expareja y señaló que por esos motivos quería que saliera su divorcio lo antes posible.

Cuando el notero le preguntó si estaba enterada sobre los rumores de embarazo en la pareja, Carolina no ocultó la risa: “Sí, me llegó por mis hijas. Me dijeron que el padre les preguntó si estarían contentas con un bebé en camino, o una cosa así”. “Para mí está embarazadísima porque el padre les dijo eso, se van a vivir juntos, ella dejó el Bailando y se casan. Es un montón”, disparó.