Alberto Fernández anunció que viajará a España para las Fiestas

jueves 21 de diciembre de 2023

El ex presidente Alberto Fernández anunció este jueves que partirá hacia España para festejar Navidad y Año Nuevo junto a su familia. Además, aprovechó para referirse a los últimos anuncios que comunicó su sucesor Javier Milei al considerar que habrá consecuencias “catastróficas” en la economía.

“Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra linea de bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes”, informó Fernández.

Prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras, en UNIDAD, ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional. — Alberto Fernández (@alferdez) December 21, 2023

De todos modos, el ex mandatario adelantó que “prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras, en unidad, ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional”.

Antes de terminar su mandato, Fernández emitió un decreto que establecía cambios en la custodia de los ex mandatarios, ex vicepresidentes y sus familiares directos en sus desplazamientos en el país como en el exterior. La medida causó revuelo y críticas de la oposición porque el texto otorgaba resguardo policial dentro y fuera de las fronteras nacionales, sin límites o condiciones específicas, a todos aquellos ex presidentes y ex vicepresidentes junto sus familiares.

En ese sentido, el ex presidente aclaró que el decreto 735/23 solo “modificaba la dependencia funcional del servicio de custodia de ex presidentes y vicepresidentes, trasladándola a la Órbita de la Casa Militar y la Secretaría General, organismos que siempre tuvieron la custodia del Presidente en ejercicio”.

Custodia