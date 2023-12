Starlink cada vez más cerca de Argentina

jueves 21 de diciembre de 2023

El presidente Javier Milei mencionó durante la cadena nacional por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la desregulación de la economía y un paquete de leyes a ser modificadas o derogadas. Entre todos los puntos que mencionó junto al resto de gabinete nacional, la liberación de los servicios de internet satelital fue uno de ellos, con especial mención a Starlink, una de las empresas de Elon Musk.

Durante el anuncio, el mandatario señaló que esa misma liberación del servicio es para "permitir el ingreso de empresas como Starlink". La misma pertenece al dueño de X, que nació como un proyecto de SpaceX y se encarga de brindar servicios de banda ancha desde 2019.

Según Carlos Blanco, el director de Análisis de Mercado de Dataxis para América Latina, Starlink "es una empresa joven a nivel mundial, pero ya logró la proeza de alcanzar dos millones de accesos en todo el mundo, correspondiendo el 10% a América Latina".

La firma brinda servicios a muchos países del continente, desde Canadá hasta Chile. Ahora, de cara al próximo año, espera aterrizar en Argentina y en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guyana y Suriname. Sin embargo, no es la primera vez que Musk es relacionado a Milei en este último año.

Durante la campaña presidencial, el CEO de la red social X, exTwitter, le guiñó varias veces al líder de La Libertad Avanza (LLA). Desde compartir un video del Presidente en el que cuestiona justicia social, hasta la entrevista que le hizo el periodista Tucker Carlson, Musk siempre se mostró positivo con la figura del mandatario. Incluso, días previos a la asunción, Milei conversó con el magnate y le deseó suerte en su gestión. "Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, en donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo", afirmó.

"Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante", agregó.

Starlink en Argentina: cómo podría impactar la liberación de servicios de internet satelital

La liberación de los servicios de internet satelital, anunciada por el presidente Javier Milei a través de cadena nacional, generará un cambio en el mercado de la comunicación en la Argentina y podría beneficiar a ciertos sectores productivos, afirmó Carlos Blanco, director de Análisis de Mercado de Dataxis para América Latina.

En tal sentido, el decreto de Milei incluye modificaciones a la Ley Argentina Digital (Ley Nº 27.078), al indicar que "la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre".

Consultado sobre el posible arribo de la empresa global de servicios de internet por satélite fundada en 2015 por el magnate Elon Musk como parte de su compañía espacial SpaceX, Blanco destacó que ello implicaría "un cambio para el mercado de la comunicación en Argentina", aunque sería "una opción más" a las firmas que ya operan en el país.

Asimismo, Blanco remarcó que "a nivel global Starlink no ha reemplazado los sistemas satelitales, sino que encontró un nicho en segmentos específicos donde no hay conectividad o ésta es mala".

"Con lo cual, no nos vamos a salvar con Starlink", subrayó, y reiteró que si bien "va ser un cambio para el mercado de la comunicación en Argentina, será una opción más". El especialista también explicó que el negocio de la firma propiedad de SpaceX es "muy específico", y que todo aquel que quiera acceder a su equipamiento hay que adquirirlo: por ejemplo, la antena tiene un valor base de US$ 200 y "hay más equipamientos más sofisticados que valen hasta US$ 500", al tiempo que hay una membresía de -en promedio- US$ 52 mensuales.

En cuanto a qué ventajas podría generar la llegada de este sistema a la Argentina, Blanco contempló que "para ciertos sectores productivos podría ser interesante", como campos, minas y zonas pesqueras, donde la señal de internet es actualmente más débil. También indicó que la contratación del servicio podría darse a través de "clientes corporativos", ante lo cual proyecta que "es algo que va a crecer mucho", aunque en el mercado "hay nuevos competidores emergiendo". /BAE Negocios

¿Cómo funciona el internet de Starlink?