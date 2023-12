La CGT marchará el miércoles a Tribunales y convocará a un paro general contra el megadecreto de Milei

viernes 22 de diciembre de 2023

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará el próximo miércoles al mediodía a Tribunales para entregar un amparo ante la Justicia y un pedido para que determine la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que incluyó, entre otras reformas, modificaciones de leyes laborales. Para el jueves convocó a una reunión confederal que “va a facultar al Consejo Directivo para poner la fecha del paro”, confirmó el líder camionero, Pablo Moyano.

En cuanto a si la movilización incluirá la retención de tareas, dijo que “es una concentración en Tribunales para pedirle a los jueces que volteen este DNU; que cada sindicato decida”.

“Vamos a establecer no una sola medida, sino un plan de lucha cuyo objetivo central es que este DNU quede sin efecto lo antes posible. Vamos a ir por la vía política, por la vía judicial y por la vía sindical”, dijo Héctor Daer, titular de la CGT.

Las presiones crecen desde las bases sindicales, que reclaman que la cúpula de la central obrera se ponga a la cabeza de la convocatoria. “Hay posibilidad de paro”, confirmó este jueves Omar Plaini, secretario general de los canillitas.

En diálogo con TN, Gerardo Martínez, líder de la Uocra, consideró que “el decreto no guarda los conceptos jurídicos del artículo 99, porque no tiene necesidad y no tiene urgencia y al no guardar ni necesidad ni urgencia tiene que darse al debate parlamentario, ley por ley”.

En el mismo sentido, se expresó Daer que pidió que Milei “retrotraiga el DNU y que mande los proyectos de ley para ser tratados en el Legislativo”. Aunque aclaró: “No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social”.

“Desde la CGT el tema tiene que manejarse con sintonía fina, debemos analizar todo con constitucionalistas y trabajar en dos aspectos: movilización y actuar dentro de la sincronización con el marco jurídico y en respeto del valor republicano”, dijo el secretario de la Uocra.

La reunión que no fue

Si bien durante las primeras horas de este jueves circuló una versión sobre una inminente reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la cúpula de la CGT, pasadas las horas fue descartada.

El trascendido tomó fuerza a partir de la postura de la central obrera que, en un intento por resistir las presiones de las bases para la convocatoria al paro, se mostró dispuesta a evaluar a fondo el DNU y debatir las acciones a tomar. El objetivo es que no se los pueda señalar como quienes ponen palos en la rueda.

Sin embargo, desde el equipo del ministro del Interior confirmaron a este medio que nunca estuvo en carpeta una reunión con la CGT para este jueves y que tampoco hay una próxima en agenda, aunque destacaron “Francos tiene muy buena relación con los gremios” y que “el diálogo político es constante”.

Desde la CGT también ratificaron que no está previsto un encuentro con el Gobierno y por estas horas crece el debate interno y ya está sobre la mesa el debate sobre la convocatoria a un paro general. “No hubo ninguna convocatoria a una reunión. No hubo ni estaba programa ni estaba fechada una reunión con el Gobierno”, coincidió Daer.

“¿Para qué vamos a ir a hablar? Vamos a luchar en la calle, en la Justicia y en todos lados”, agregó Moyano.

“Todas las herramientas que tengamos a mano, las vamos a usar”, anticipó Plaini. Todo se definirá la semana próxima, después de Navidad, aunque están en estado de alerta ante cualquier otra novedad que surja desde el Gobierno.

Sindicatos como Ademys; la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf); La Bancaria; los Aeronavegantes, entre otros ya pidieron que la CTA, la CGT y ATE se unan en la convocatoria al paro con movilización./TN