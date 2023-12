Habrá un fuerte aumento de las prepagas en enero: cuánto subirán las cuotas

viernes 22 de diciembre de 2023

El DNU de Javier Milei determinó varios cambios para la operatoria de la salud privada. Dos de ellos, quizás los más importantes, son que no habrá más restricciones de precios para las prepagas y que los aportes de sus afiliados ya no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales.

En ese contexto, y luego de que Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) dijera que habría aumentos inmediatos de hasta 50% en las cuotas mensuales, hubo una reunión virtual de los referentes de la UAS, los principales prestadores y financiadores del sector de la salud privada.

Las empresas de medicina prepaga se preparan para competir de manera libre por los clientes, cada una con un esquema de precios que están terminando de definir en estas horas. Y tendrán fuertes aumentos en todos sus planes que estiman será en el rango que mencionó Belocopitt, aunque aclaran que “no habrá pauta única”. Existía un sendero de aumento del 6,5% para enero, pero quedó sin efecto luego del decreto de ayer.

“Estuvimos analizando la letra chica del DNU, frente a un escenario que es muy complicado para el sector, tanto financiadores como prestadores. Vamos a ver como trabaja cada prepaga con sus precios y costos. La suba podría ser de entre 35 y 40%”, le aseguró a este medio uno de los presentes en la reunión.

Desde el sector muestran los números y remarcan que todas las variables están muy atrasadas con respecto a la inflación de los últimos años. Aseguran que en los primeros 15 días del mes de diciembre, el promedio de aumento de medicamentos fue del 43%, con otros insumos que treparon hasta 130%, como los productos descartables y los medicamentos de terapia intensiva.

“En salud, cuando llega el camión no podés decir que no validás los precios y que los traiga otro día, cuando bajen. No se puede porque hay pacientes internados, otros que esperan ser operados y necesitan prótesis, stens, insumos y medicamentos. Se paga y se sigue. Con respecto a las cuotas, se va a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible porque no se puede recuperar en un mes lo que se perdió en 11 años. Si se hace eso la gente no va a poder pagar y se va a caer la mitad de la cartera. Igual, el aumento será alto”, describió la fuente.

En el encuentro virtual se volvió a analizar que, además de un retraso en las cuotas de varios años, al menos cuatro, en este 2023 las cuotas subieron 130% frente a una inflación que rondará el 200% anual. Otros números que muestran: en los últimos tres años, las cuotas subieron 600%, mientras que la inflación rondó el 900%; con costos de insumos, en ese períodos de hasta 5.000%, como es el caso de pañales.

“Terminó la regulación y ahora cada empresa tendrá la obligación de competir con la de al lado, como corresponde. Habrá que ver cómo sigue el segmento”, reflexionó otro miembro del sector.

Un sistema roto con cuotas rezagadas

Esta mañana, en Radio con Vos, Belocopitt aseguró que ”los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. En la Unión Argentina de Salud (UAS) vamos a hacer una reunión en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”.

”El aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos que tenemos va a estar entre 40% y 50% en enero. Esa fórmula fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad, sostuvo. Tras lo cual, manifestó: “No estoy contento en tomar estas medidas, pero la industria farmacéutica nos viene con aumentos del 100% o 120% en los medicamentos y nosotros no podemos decirles que paramos de comprarles”.

El directivo calculó que la cuota debió haber aumentado en el año un 137% para no quedar rezagada con la suba de costos.

De todos modos, sostuvo que “sería mejor que el decreto vaya al Congreso, se discuta y se definan todos los casos para que no quede ninguna duda”.

”Me parece que hay que entrar en un proceso de ordenar un sistema que está muy roto y después competir libremente” comentó el titular de Swiss Medical que, junto con Osde, concentran aproximadamente la mitad de los usuarios. / Infobae