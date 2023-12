Gran Hermano: ¿A quién salvó Martín y cómo quedó la placa de nominados?

En la noche de este jueves 21 de diciembre, una nueva gala de Gran Hermano se emitió por Telefe y, finalmente, se conoció quiénes son candidatos a irse este domingo de la casa. Tras conocerse las nominaciones del pasado miércoles, Martín pudo salvar a un participante de ir a la placa y lo reemplazó por uno nuevo.

Martín ganó la prueba del líder y fue quien tenía la posibilidad de salvar a uno de sus cuatro compañeros de la placa que se enfrentarán el próximo domingo para conocer a un nuevo eliminado. Además, contaba con la inmunidad de no ser nominado y tenía la responsabilidad de reemplazar al participante salvado por otro para que quedara en placa. Los nominados eran: Juliana, Carla, Axel y Catalina.

¿A quién salvo Martín de Gran Hermano?

Antes de iniciar, Santiago del Moro le pidió a los nominados que le digan a Martín unas palabras sobre su posible salvación.

La primera en hablar fue Catalina: “Martin a mi me cae super bien, parece buena gente, no tuve mucho trato con él, me encantaría conocerlo un poco más. No estoy acostumbrada a que me digan lo que tengo que hacer y que esté todo el tiempo ‘vamos a esto, vamos a esto’, como que dale. Pero como viene de él no me molesta tanto. No creo que me salve, tampoco tengo mucha afinidad ni soy parte del grupo de él”.

Luego le siguió Carla: “Yo no tengo nada para decirle, no tengo intenciones de influenciar en nada. Me cae re bien, le estuve preguntando cómo hacer actividad física, no voy a endulzarle los oídos para que me salve. Creo que no me va a salvar, por ahí escuché un rumorcito de que los varones se van a juntar entre todos y van a salvar varones, contra ese plan no puedo hacer nada”.

Después fue el turno de Juliana: “Lo veo como un colega, compañero y competidor. Básicamente yo me decepcioné de mucha gente acá dentro, me faltaba él. El otro día que trataste de reunir equipos me di cuenta quiénes tiene detrás de la espalda y ya eso me deja mucho que hablar. No me va a sorprender la decisión que tomé porque sé cuál es”.

Por último, le tocó a Axel: “Con él fue uno de los primeros que me empecé a juntar, sentí unas vibras muy buenas. Se nota que tiene un corazón muy grande, es un chico muy correcto. La decisión que tome no va a afectar en nada mi amistad, que elija lo que él quiera”.

Tras escuchar a sus compañeros, el líder tomó su decisión y eligió a Axel como el participante que no estará en placa el domingo. Sin embargo, Gran Hermano tomó una drástica medida por incumplimiento al reglamento. Durante muchas oportunidades, Martín mencionó la posibilidad de salvar a Axel de la placa, lo cual está determinantemente prohibido en el juego.

A pesar de ello, el líder aún contaba con la posibilidad de enviar a un jugador a placa. Por ello, le solicitaron que se reúna con alguno de sus compañeros en el SUM de la casa, dónde éste debería sugerirle a quién nominar, aunque la decisión final la tendría la líder de la semana.

Martín eligió a Lisandro y ambos dialogaron sobre las posibilidades. Lisandro le sugirió la riesgosa enviar a él mismo a placa o enviar a alguien débil que no tenga chances de abandonar la casa. Fue así que Martín comunicó su decisión y optó por sentenciar a Agostina.

Finalmente, los televidentes tendrán que elegir entre Juliana, Carla, Axel, Catalina y Agostina para abandonar la casa el próximo domingo y así convertirse en el segundo eliminado de esta nueva edición de Gran Hermano.

¿Cómo votar en Gran Hermano?

Uno de los integrantes de la placa se despedirá este domingo de la casa a través del voto telefónico del público. Cabe recordar que el voto es negativo, es decir, se debe votar a quién uno desea que quede eliminado.

Para votar es necesario seguir los siguientes pasos: