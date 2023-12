El Gobierno les cobrará $60 millones a las organizaciones sociales que convocaron a marchar

viernes 22 de diciembre de 2023

El Gobierno tendrá deberá afrontar este viernes un segundo test a su protocolo antipiquetes: la CTA Autónoma junto a organizaciones sociales vinculadas al peronismo convocan a una "jornada de lucha" que tendrá su epicentro con una concentración frente en el Obelisco.

Si bien los organizadores consideraron que el denominado plan para garantizar el orden público perdió fuerza tras los "cacerolazos" callejeros -en rechazo al súper DNU publicado por el Ejecutivo- del miércoles por la noche, admitieron que no les quedará otra que "cortar" parte de las avenidas que circundan al histórico monumento porteño durante la citada movilización.

En este contexto, esta mañana en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que les cobrará $60 millones a 14 organizaciones sociales que convocaron a la primera marcha desde la asunción de Javier Milei.“Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto”, adelantó el funcionario.

“En línea con la reducción de los gastos de la política y del gasto público, nos llena de satisfacción que se haya entendido que llegó el tiempo del ciudadano o que quedó atrás el tiempo del privilegio político”, expresó el portavoz de Javier Milei al comienzo de la conferencia de prensa, tras anticipar que el Ministerio de Seguridad dará a conocer este viernes un informe con los primeros resultados del operativo realizado el 20D.

Tras ello, el portavoz presidencial confirmó que el Gobierno denunció a 32 dirigentes sociales por el delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales. “La denuncia ha recaído en el tribunal del Dr Casanello y en la fiscalía del Dr Gerardo Pollicita”, precisó Adorni.

“Vamos a intimar a las organizaciones sociales para que se hagan cargo del gasto del operativo que no le corresponde a la ciudadanía”, afirmó el vocero presidencial en relación al costo del dispositivo de seguridad desplegado este miércoles. “Hay una estimación que ronda los 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que les pasaremos”, sostuvo Adorni.

En ese sentido, el portavoz precisó que en el marco de la aplicación del protocolo de orden público, “se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas” en la marcha del miércoles. Y detalló que se trata del Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa , el Movimiento Evita, la J William Cooke, el Movimiento MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, Torrres, el MTE, el Movimiento Patria Justa.

Aumentos de prepagas

Ante la consulta de la prensa, Adorni sostuvo hoy que los aumentos en las cuotas de los planes de medicina prepaga que anunciaron empresas del sector representan “un acercamiento a un sinceramiento de valores”, luego de la “discrecionalidad” en los precios “impuestos por el Gobierno anterior”

“El sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica en virtud de esta discrecionalidad en los valores, derivados de los incrementos administrados en la gestión del expresidente Alberto Fernández”, apuntó Adorni.

Las declaraciones del portavoz presidencial se dieron a conocer un día después de que el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señalara que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”. En ese sentido, expresó su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye modificaciones a la operatoria de este sector, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

”Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal”, señaló el empresario en diálogo con Radio con Vos, luego de asegurar que la fórmula de ajuste de las cuotas “fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad.

Si bien manifestó no estar “contento en tomar estas medidas”, indicó que la industria farmacéutica “viene con aumentos del 100% o 120% en los medicamentos y nosotros no podemos decirles que paramos de comprarles”. El directivo calculó que la cuota debió haber aumentado en el año un 137% para no quedar rezagada con la suba de costos.