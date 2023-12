Sociedades Anónimas en el fútbol argentino: un gigante inglés interesado en comprar un club

El reciente megadecreto impulsado por Javier Milei, que permite la conversión de clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), ha desencadenado una ola de debates y movimientos en el ámbito futbolístico argentino. La medida ha generado su primera gran repercusión: el interés del Chelsea en adquirir un club argentino, buscando ser pionero en esta nueva faceta del mercado.

En medio de este panorama, la Asociación del Fútbol Argentino se enfrenta a la presión de aceptar las SAD, siempre y cuando los socios de los clubes aprueben este cambio por estatuto. Mientras tanto, las aguas siguen agitadas en el terreno futbolístico, donde se entrelazan la tradición, la identidad y los nuevos horizontes que plantea este polémico decreto de Milei.

Told Chelsea are set to look into Argentinian clubs as they look for their next feeder club, following President Javier Milei’s passage of a new law, which opens the possibility of the sale of Argentinian clubs to private owners. pic.twitter.com/8k4iZcylBh