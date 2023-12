Juan Román Riquelme rompió el silencio tras su triunfo en las elecciones en Boca

viernes 22 de diciembre de 2023

Juan Román Riquelme ganó las elecciones en Boca y se convirtió en el presidente más votado de la historia del club y del fútbol argentino. Sin embargo el ídolo del Xeneize no aparecía públicamente desde el 17 de diciembre, día en que se llevaron a cabo los comicios en La Bombonera.

Su primera presentación tras el triunfo fue en la fiesta de fin de año de los empleados del club de La Ribera. “Para mí es muy lindo poder estar acá saludándolos. Sé que es una noche especial para todos, sé que trabajan durante todo el año cuidando este club”, dijo según se observa en las imágenes difundidas por uno de los presentes.

“Sé que el otro día en las elecciones lo han hecho de maravilla, tanto los que votaron a ellos (por la fórmula Ibarra-Macri) y a nosotros. Todos reconocieron que fue una fiesta y eso es por culpa de todos ustedes. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hicieron”, continuó.

Luego de recibir una ovación de los presentes siguió con su discurso y se refirió a su nuevo cargo: “Yo me siento uno más de todos ustedes. A ustedes les toca cuidar al club en diferentes sectores, a mí me toca ahora estar como presidente. Eso no me va a cambiar la vida, voy a seguir siendo hincha del club, voy a seguir siendo uno más de ustedes y necesito que todos me ayuden”.

Para finalizar, Román agregó: “Tenemos que seguir haciendo que el club cada día siga creciendo, tenemos que seguir siendo el más grande de Sudamérica. Para mí somos el más grande del mundo, y solamente darles las gracias”.

El tuit de Boca para felicitar a Riquelme

Desde la cuenta oficial de X (Twitter) de la institución le dejaron su saludo al nuevo mandatario azul y oro: “Felicitaciones al presidente más votado en la historia del fútbol argentino”.

Los números finales de las elecciones en Boca