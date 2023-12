Luis Suárez será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

Leo Messi y Suárez volverán a compartir vestuario. Según informa Fabrizio Romano, el Inter de Miami y Luis Suárez han llegado a un acuerdo para cerrar su fichaje. De esta manera se reencontrará con sus amigos Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Tras dejar el Gremio, viajará a Miami para cerrar su contrato y poder jugar con su mejor socio: Leo Messi. A falta de comunicado oficial “El pistolero” se unirá a la lista de otros excompañeros blaugranas que juegan ahora en Miami.

🚨🇺🇾 Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!



Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.



Deal will also include an option for further season.



Messi and Suárez, together again. 👚🔫 pic.twitter.com/Vf9ytZNlJP