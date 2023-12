Daniela Celis y Thiago Medina mostraron la casa donde vivirán con sus gemelas

viernes 22 de diciembre de 2023

Cada vez falta menos para la llegada de Aime y Laia, las gemelas que están en camino para alegrar la vida de Daniela Celis y Thiago Medina, exparticipantes de Gran Hermano.

Así las cosas, hace unos días los jóvenes sorprendieron con imagénes en sus cuentas de Instagram de su nueva casa. Un lugar con mucho parque y una gran piscina rodea al hogar que ambos decoran con mucho amor. Y también disfrutan de estos días cálidos de verano, donde el calor y el sol invitan a pasar tiempo al aire libre.

En esta oportunidad, durante este jueves, fue Thiago quien subió a sus redes sociales algunos momentos compartidos en familia. Con su cuñado, el exhermanito se mostró arrojándose al agua de la piscina, mientras los dos hacían unas piruetas en el aire antes de zambullirse. También, Thiago mostró cómo fue el proceso de llenado de la piscina e, incluso, realizó una encuesta para que sus seguidores apuesten por el tiempo que tardaba en subir el nivel del agua. Finalmente, mostró el frente de su nueva casa y escribió al lado: “De callado sale mejor todo”, junto a un emoji de dos manitos aplaudiendo.

Cabe recordar que desde que la pareja anunció el embarazo, tanto Daniela como Thiago se mostraron ocupados casi todo el tiempo de sus bebés. En el caso de Pestañela, se animó a contar en sus redes cuáles son las dificultades que lleva este proceso de su vida. Por medio de una publicación en la que habló a través de una extensa carta sobre la maternidad y “el lado b” del embarazo. Allí, sus casi dos millones de seguidores, pudieron leer su descargo, ver cómo crece su pancita e interactuar con la influencer. “Te das cuenta que un día todo cambió, mi cabeza ya no es la misma, mi prioridades, mis preocupaciones”, comenzó escribiendo Daniela sobre todo lo que está viviendo actualmente mientras transita su embarazo gemelar.

“Sobre todo mi cuerpo, me levanto todas las mañanas mirándome al espejo encontrándome algo nuevo (una marca, una mancha, celulitis etc), las piernas se te hinchan, los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla, no me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más”, reconoció Daniela confesando que sufre algunas cosas de esta nueva experiencia de vida.

Por otra parte, antes de concluir, Daniela explicó cómo son sus noches, ya que dormir bien es lo que más le cuesta de la gestación. “Las noches se hacen difíciles para dormir y los días interminables, me empiezo a agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no se que ponerme ni cómo estar…”, agregó con total sinceridad para sus seguidores.

Finalmente, la joven reflexionó: “Una vez me dijeron que la M de mamá no te quite la M de mujer. Acá me siento radiante, en mi mejor momento con mis dos bebés en la panza dándolo todo por ellos y por mí, y esperándolos en esta vida, mientras tanto los siento y ellxs me escuchan a través de mi piel”, cerró.