Gobierno dio marcha atrás en la apertura total de importaciones y revisará "caso por caso"

viernes 22 de diciembre de 2023

El Gobierno no eliminará todas las licencias no automáticas de importaciones. Finalmente, aceptó el pedido reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y revisará “caso por caso” para decidir por ejemplo, si frena o no un cargamento procedente del exterior.

El planteo de la UIA fue el lunes pasado en el almuerzo de trabajo que el comité ejecutivo de la entidad compartió con el ministro de Economía, Luis Caputo. La misma sugerencia hizo la entidad con respecto a las retenciones, luego de que el Gobierno anunciara una suba generalizada de los derechos de exportación hasta el 15%.

El titular del Palacio de Hacienda prometió una “brutal baja de impuestos”. Hay expectativa por el bono para cubrir la deuda comercial. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, elevó un pedido para estudiar “caso por caso” la continuidad de las licencias no automáticas que se utilizan para monitorear las importaciones.

Lo hizo luego de que la canciller Diana Mondino afirmara en la última conferencia industrial que se eliminarían las más de 12.000 vigentes al día de la fecha. El titular de la central fabril reconoció que hay algunas de esas posiciones arancelarias para las que no se justifica un elevado nivel de protección, pero que hay otras que deberían estudiarse en profundidad.

Bajo la óptica del Gobierno, un tipo de cambio alto, como el actual, debería alcanzar para salvaguardar a los eslabones productivos. "Vamos a analizar todo el universo de licencias, y no se van a eliminar todas", dijeron desde el Gobierno. En ese sentido, en Economía aseguran que la competitividad cambiaria se mantendrá en estos niveles en términos reales.

Retenciones

La entidad trasladó esa misma inquietud con respecto a la suba de retenciones generalizada que anunció la semana pasada el ministro de Economía. La medida, que todavía no fue publicada en el boletín oficial y, todo indica, se discutirá en el Congreso, tuvo este mismo lunes una primera marcha atrás.

El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, confirmó que un grupo de economías regionales seguirá con 0% de derechos de exportación. Las licencias no automáticas son consideradas como barreras arancelarias y medidas proteccionistas por la OMC y la OCDE, organismo que la Argentina intenta ingresar de manera plena.

En la sede de la Unión Industrial Argentina ( UIA) de la avenida de Mayo, hay voces que suenan resignadas a los cambios a pesar que, por motivos fiscales continúan teniendo protección.

Pero, lo cierto, es que el fin de las licencias no automáticas, medida proteccionista que suele representar una demora en los procesos de importación, de entre 30 y 60 días, a través de requirimientos de información y documentación solicitadas por los agentes aduaneros, está relacionada con la reciente creación de los bonos BOPREAL.

El sector citrícola del NOA había pedido quedar exento de las retenciones

/BAE Negocios