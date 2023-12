Cumbre del PJ bonaerense, con Kicillof y Massa, calificó de "inconstitucional" el DNU de Milei

viernes 22 de diciembre de 2023

El PJ bonaerense rechazó este viernes el DNU firmado por el presidente Javier Milei, al que calificó de "inconstitucional", y advirtió que las medidas anunciadas pretenden "desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la cumbre que se realizó en La Plata, en la que estuvieron presentes Sergio Massa, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Gabriel Katopodis, entre otros referentes del espacio.

"El decreto inconstitucional del presidente Milei anunciado el 20 de diciembre pretende desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y es apoyado por los grandes empresarios y el 'mercado'", indicó el PJ bonaerense en un comunicado publicado en la red social X.

"Desde el PJ PBA participamos de una reunión en La Plata, junto al gobernador bonaerense, intendentes e intendentas, legisladores provinciales y nacionales y dirigentes políticos. Con gran responsabilidad, compromiso y convicciones, trabajamos de manera conjunta analizando la estrategia a seguir en la defensa de los recursos y derechos de las y los bonaerenses", añade el texto.

EL PJ bonaerense contra el DNU

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, conducido por el diputado nacional Máximo Kirchner, había advertido ayer en un comunicado que el controvertido DNU que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas es “inconstitucional” y “agrava todos los problemas”.

“El gobierno de Milei tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”, dice el comunicado del PJ bonaerense publicado hoy en sus redes sociales.

En una crítica política a los asesores del Gobierno nacional, el peronismo bonaerense apuntó al ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial, Federico Sturzenegger, al asegurar que “no por casualidad los personajes de la foto –del mensaje emitido por cadena nacional- son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”.

“El decreto inconstitucional del presidente Milei agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”, precisaron.

También remarcaron que “la eliminación de la Ley de góndolas, de la Ley del fuego, de la Ley de tierras, de la industria satelital, de la Ley de alquileres y de los clubes de fútbol parecen tener por detrás, cada una de ellas, un nombre propio al que se busca beneficiar”.

“El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, aseguraron desde el PJ provincial.

Desde el PJ bonaerense rechazaron tanto el decreto como el contenido de esas medidas que “vienen a desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.