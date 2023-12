El Diablito Echeverri confirmó que no va a renovar contrato con River

sábado 23 de diciembre de 2023

Claudio Echeverri, futura joven estrella, confirmó que no va a renovar su contrato con el Millonario, al terminar el encuentro que ganó River Plate por 2 a 0 ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones este viernes.

"Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses", expresó el joven futbolista del Millonario en una entrevista post partido.

Por otra parte, el Diablito jugó su primer partido como titular con la casaca de River, y comentó: "Contento por otro trofeo ganado, muy contento por el equipo, por el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el once titular y por suerte se me dio".

Además, el chico de 17 años agregó: "Demichelis me lo dijo en el entrenamiento del jueves, porque tuve una gran semana. Eso me llevó a que hoy pueda jugar de titular y hacer un gran partido".

Por último, pero no menos importante, el oriundo de la provincia de Chaco habló de la despedida de Enzo Pérez, quien disputó su último partido con la camiseta Rojiblanca. "Nos dieron una cinta a todos, fue el último partido de Enzo y nos dieron como reconocimiento a él. Estamos muy contentos por Enzo, es una lástima que se nos va, pero es un ídolo y el tiempo que estuvimos acá lo pude disfrutar", concluyó el futbolista de la Selección Argentina Sub-17, poniéndole un ingrediente amargo al campeonato de River. /442