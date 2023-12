Kicillof encabezó la reunión del PJ y se acordó una “movilización urgente”

sábado 23 de diciembre de 2023

Días después del anuncio del Mega DNU del presidente Javier Milei y en medio de las protestas sociales que generó la derogación de 300 leyes, el peronismo mantuvo un encuentro clave este viernes, con la intención de posicionarse en el escenario político actual. La cumbre reunió a más de 200 dirigentes y estuvo encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La cumbre contó con la presencia del excandidato a presidente Sergio Massa y otros referentes del peronismo como el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, el senador nacional Wado de Pedro y la gran mayoría de intendentes y legisladores de la provincia. Se trató de un encuentro netamente político, en respuesta a las medidas del gobierno nacional.

El saldo de la reunión fue el pedido de las bases de una “movilización urgente”. Así lo pidió el secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique. En principio, se llevaría adelante el miércoles de la semana que viene. También reclamó más compromiso a los legisladores provinciales y nacionales.

Esa movilización contará con la adhesión de los concejos deliberantes y hasta se baraja la posibilidad de que los propios intendentes acompañen la manifestación. El diagnóstico de la situación económica y social sumado a las medidas anunciadas tienen al peronismo en un estado de alerta. No pocos intendentes manifestaron el miedo de no poder hacer frente al pago de sueldos.

En cuanto a los detalles de la reunión, asistentes confirmaron a TN que “Máximo Kirchner estuvo un ratito, habló y se fue”, no se quedó hasta el final de la cumbre, que terminó pasadas las 18.30. En lo que fue un encuentro netamente política, el lugar en el centro de la escena de Kicillof no fue casual. “El conductor natural va a ser Axel, pero estamos con cosas más importantes”, señaló un intendente a este medio.

La distancia entre Kicillof y Máximo Kirchner tampoco es nueva. Están distanciados desde hace tiempo y las rispideces aumentaron cuando el gobernador bonaerense no quiso bajarse de la reelección para pelear por la presidencia. No obstante, en las filas del PJ confían en que el peronismo se unirá ante la adversidad, y comparan la situación con la división marcada en Juntos por el Cambio.

Y es que el peronismo ve con suma preocupación la situación actual. “Nuestra mayor preocupación es tratar de no desaparecer, corremos serios riesgos con este tipo”, enfatizó un dirigente de larga data en el PJ. Sucede que Kicillof contó allí los pormenores de la reunión de gobernadores con Milei y dice que será inflexible con sus medidas. “A este tipo no le importa nada. Con Macri podíamos negociar al menos. Milei no va a frenar”, graficó un referente del interior.

“Es un programa de ajuste clásico con tres renglones: apretón monetario, apretón fiscal y devaluación. Es un plan de ajuste típico. Lo único nuevo es que es sin anestesia, es más profundo, más rápido y sin ninguna medida que contrarreste los efectos que tiene”, apuntó a este medio uno de los asistentes.

Y la incertidumbre casi como maca de época. “La proyección de inflación es una incógnita. Hay muchos puntos que no se saben, porque en la reunión con Milei, no respondió a nada”, señalan cerca del mandatario bonaerense. Es la devaluación más grande de la historia de las devaluaciones producidas por el Estado. Hay que dirigir el descontento a su verdadera fuente. Es un trabajo político al que no podemos llegar tarde”, sentenciaron.

El encuentro, que se desarrolló en la Casa de Gobierno de La Plata, contó con la presencia del secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yaski y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; los diputados nacionales Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, Natalia Zaracho, Julia Strada, Ramiro Gutiérrez; y los senadores Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario y los ministros bonaerenses Alberto Sileoni (Educación) y Carlos Bianco (Gobierno).

Entre los intendentes se encontraban Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mario Secco (Ensenada), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Alejandro Acerbo (Daireaux), Ricardo Alessandro (Salto), Ariel Succurro (Salliqueló), Alfredo Fisher (Laprida), Blanca Cantero (Presidente Perón), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Andrés Watson (Florencio Varela), Facundo Diz (Navarro), Gastón Granados (Ezeiza), Julio Marini (Benito Juárez), Fernando Moreira (San Martin), Damián Selci (Hurlingham), y Mariano Cascallares (Almirante Brown).También están presentes los legisladores provinciales Alejandro Dichiara (presidente de la Cámara de Diputados), Facundo Tignanelli (Presidente del Bloque UxP) y Rubén Eslaiman (Vicepresidente de la Cámara de Diputados).

El gobernador también mantuvo reuniones con referentes sindicales, como Pablo Moyano, secretario general de la CGT; y José Voytenco (UATRE). “Axel está preocupadísimo. Como referente del movimiento peronista, está en charla permanente con los gobernadores y hay mucha bronca en las provincias porque se afecta el corazón de la recaudación”, mencionó, luego de la reunión, el líder camionero en referencia al decretazo de Milei.

El PJ bonaerense, conducido por Kirchner, emitió un comunicado en el que se posicionó sobre el escenario actual. “El gobierno de Milei tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”, mencionaron.

Comunicado del PJ bonaerense

Tras el encuentro, el peronismo bonaerense emitió un comunicado en el que rechazó el DNU de Javier Milei, “El decreto inconstitucional del presidente Milei anunciado el 20 de diciembre, pretende desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y es apoyado por los grandes empresarios y el “mercado”. Desde el PJ PBA participamos de una reunión en La Plata, junto al gobernador bonaerense, intendentes e intendentas, legisladores provinciales y nacionales y dirigentes políticos. Con gran responsabilidad, compromiso y convicciones, trabajamos de manera conjunta analizando la estrategia a seguir en la defensa de los recursos y derechos de las y los bonaerenses”, aseguraron en un hilo de la X.com, la red social antes conocida como Twitter.