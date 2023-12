"Los trenes no se venden": el canto de pasajeros y ferroviarios en rechazo a la privatización

Entre los más de 300 artículos que componen el controvertido DNU que dio a conocer el presidente Javier Milei el miércoles pasado, se abren as puertas a la privatización de los ferrocarriles.

Milei dispuso la derogación del régimen de sociedades del Estado y de la normativa que impide la privatización de empresas públicas.

En virtud de ello, trabajadores de Trenes Argentinos se manifestaron en una de las estaciones cabecera de la Línea Roca. "No se venden, los trenes no se venden, los trenes no se venden", se escuchó durante varios minutos esta tarde.

Privatizaciones

En el DNU publicado por Milei, además de la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y del régimen de sociedades del Estado, también se menciona la "transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización".

De esta manera, las empresas que sufrirían modificaciones y podrán ser privatizadas, tal como ocurrió en la década del 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, se incluyen: