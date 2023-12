El gobernador de Santa Cruz no le pagará la liquidación del salario a Alicia Kirchner

sábado 23 de diciembre de 2023

Claudio Vidal, nuevo gobernador de Santa Cruz que venció al kirchnerismo en la elecciones de este año, adelantó que no les liquidará el sueldo tanto a la ex mandataria provincial Alicia Kirchner como a su gabinete, que trabajó en la provincia hasta el 10 de diciembre.

"He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo", posteó Claudio Vidal, que es además líder de los petroleros.

Se trata del proporcional de sueldo por los primeros días de diciembre, el medio aguinaldo y los días correspondientes a las vacaciones.

Y agregó: "Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo".

Vidal, que en 2018 creó el partido Somos Energía Para Renovar Santa Cruz (SER), hace cuatro años participó en las elecciones con un sublema que sacó 24.625 votos (14,57%) y aportó a la reelección de Alicia Kirchner.

Pero en 2021 decidió romper con el Frente de Todos. "Siempre estuvimos en desacuerdo con muchas políticas de Alicia Kirchner, cuando fuimos con ellos dentro del mismo espacio no estábamos de acuerdo en todo, por eso cuando vimos que la gestión no era buena decidimos irnos y competir por nuestra cuenta", explicaba entonces a Clarín uno de los hombres de mayor confianza de Vidal.

Para estas elecciones, el jefe sindical de los petroleros logró el 33,2%. Así, a los 44 años de edad, asumió la gobernación. Si bien hubo una foto de traspaso de mando con su antecesora, la relación era tensa.

"La realidad es que nos dejaron la provincia quebrada, y en las dependencias todo vacío", explicaron a Clarín fuentes provinciales.

La medida del nuevo gobernador se enmarca en un paquete de austeridad. Incluyó el envío de tres paquetes de iniciativas a la Legislatura santacruceña, con el Presupuesto 2024, la eliminación de la ley de lemas y una auditoría a la gestión de Alicia Kirchner.

El oficialismo tiene 11 diputados, uno corresponde a Juntos por el Cambio y 12 al Frente de Todos. Desde esta última fuerza no dieron quórum y por ahora las reformas previstas por Vidal quedaron en pausa.

"Estamos sin quórum y eso es no tratar temas importantes como el presupuesto, auditorias necesarias para poder tener un estado de situación claro y preciso para los sectores de gobierno y dar respuestas a los santacruceños", señaló Iris Rasgido, titular del bloque oficialista "Por Santa Cruz".

"Se terminó la fiesta", dijo el gobernador de Santa Cruz

"Asumimos con muchas ganas, pero es todo un desafío si tenemos en cuenta la situación que nos ha tocado. Mucha falta de fondos, mucha desorganización pero que se enfrentará con mucha dedicación, trabajo y esfuerzo podremos salir adelante, no es fácil pero tampoco es imposible", señaló el nuevo gobernador.

Además, Vidal anunció el remate del 80% del parque automotor del Estado provincial y una residencia oficial en El Calafate. Los fondos que se obtengan, destacó el mandatario santacruceño, serán para financiar la construcción de nuevas escuelas.

"Vamos a reducir la pauta publicitaria al 50 %, esto para algunos medios que siempre acompañaron al gobierno anterior y se llevaban gran parte. Yo sé que no es de agrado, pero es lo que tengo que hacer y lo hago en beneficio de mi pueblo", indicó en su discurso de jura.

"Vamos a rematar o vender la residencia de la localidad de El Calafate. Hay un sector político al que seguramente esto no le va a gustar, pero vamos a dejar los afectos personales", sostuvo Vidal.

"Esto es del Estado y el Estado somos todos, somos el pueblo y el dinero que logremos obtener por la residencia de El Calafate también va a ser destinado para la construcción de establecimientos públicos educativo", destacó el nuevo gobernador.