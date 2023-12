El Tucu López contó los motivos de su separación con Sabrina Rojas: “Se fue poniendo raro”

sábado 23 de diciembre de 2023

Hace unas semanas se conoció que El Tucu López y Sabrina Rojas decidieron separarse, después de varios intentos para recomponer el vínculo. La actriz fue la primera en pronunciarse al respecto en una entrevista, pero esta vez fue el actor quien decidió abordar el tema.

En su paso por el ciclo Socios del Espectáculo (eltrece), el presentador enfatizó en que esta separación se dio en muy buenos términos, sin situaciones dramáticas en medio: “Lo bueno es que no hubo nada puntual, nada categórico y nada grave. Lo laburamos con muchísimo amor y entendimos que este momento era para distanciarnos un poco”.

Sin embargo, López admitió que no se trata de un proceso fácil, pues aunque la distancia fue tratada de común acuerdo, el cariño prevalece y los recuerdos también: “Sabri fue una persona hermosa que me dio una vida hermosa y una relación espectacular durante un montón de tiempo. Tuvimos algo superlindo, que por las cosas de la vida, de las parejas, cosas que pasan, se fue poniendo raro. Fuimos desencontrándonos en algunas cosas y no lo pudimos pilotear. Estamos separados”.

En cuanto a la posibilidad de una futura reconciliación, sorprendentemente, el también locutor no cerró la puerta y así lo expresó con total sinceridad: “Yo no descarto ni en pedo volver a estar con ella. Porque le tengo un afecto enorme y Sabri es una persona hermosísima. Es una super mujer. Es la mujer más hermosa de toda la Argentina para mí y hemos vivido momentos súper hermosos”.

Sabrina Rojas tras separarse: “Estamos distanciados, pero nunca nada es definitivo”

En diálogo con Catalina Dlugi, al aire del ciclo Agarrate Catalina (FM La Once Diez), la actriz contó que ya no está más en pareja con el conductor, aunque le abrió la puerta a la reconciliación. “Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo, nunca nada es definitivo, ojalá que no, pero por lo pronto hoy estamos así, separados”, dijo.

Es que eran varios los indicios en redes apuntaban a una nueva crisis en la pareja. Lo primero que llamó la atención de los internautas fue la falta de likes y comentarios en las últimas publicaciones de ambos. Si bien eso no determina al 100% una ruptura de pareja, a sus fanáticos sí les sorprendió que la interacción virtual sea nula ya que antes eso no ocurría. Cabe destacar que todavía se siguen en las plataformas digitales y que a raíz de los rumores que empezaron a circular, cada uno reaccionó a la última publicación del otro.

Otro detalle fue el contenido que ambos estuvieron subiendo en sus redes sociales. Es que durante los últimos meses y post reconciliación, la pareja subió algunas frases o indirectas a sus historias de Instagram que elevaron las sospechas de los internautas.

Por ejemplo, hace unos días Sabrina compartió la frase “Hablar liviana, hablar libera, hablar sana. Y con respecto a su cumpleaños celebrado el pasado 25 de noviembre, el locutor tomó una foto desde el balcón de su hogar practicando un ritual. “Limpiando las malas energías“, dice lo que que parece ser una caja o un libro y al lado se ve un cuenco con el que sahumó su vivienda aún con el humo encendido.

Junto con la imagen, López explicó: “Así arranco mis 43 por si te preguntás qué tal estuvieron mis 42”, le comentó a sus seguidores dejando en claro que hubo aspectos de su 2022/2023 que no le gustaron y llevando a la suposición de los internautas de incluso se cruzó con gente que tenía mala energía. Además, sus fanáticos consideraron que una posible crisis con Sabrina no sólo está latente sino que ya vendría, por lo menos, desde hace varias semanas.

“El verano también nos separa porque él tiene sus proyectos y sus cosas por las que no va a poder ir a Carlos Paz, ni yo donde él está. Veremos si la vida nos reencuentra”, cerró.