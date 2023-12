Enzo Pérez se fue de River: dónde seguirá su carrera

Enzo Pérez le puso punto final a su etapa como futbolista de River Plate. Después de seis años y medio, nueve títulos y más de 240 partidos, el futbolista de 37 años dio una conferencia de prensa entre lágrimas para anunciar la salida.

“Hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer. Tengo la posibilidad de agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017. Tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato. Tuve la posibilidad de decirles en persona, por un mensaje o por una llamada el agradecimiento mío hacia ellos”, dijo mientras aclaraba que no iba a aceptar preguntas de los periodistas presentes.

“Hoy se termina una gran etapa de amor que soñé desde chico, siempre soñé jugar con esta camiseta, jugar con este club. A esa gente de por vida le voy a estar agradecido”, aseguró.

A continuación, explicó sus razones para no recibir consultas de los medios acreditados: “Sé que tendrán 1.000 preguntas para hacerme, para sacarse muchísimas dudas, pero no es el momento de hablar hoy porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz, con la tranquilidad de haber dejado todo, de vaciarme como jugador”.

En este sentido, confirmó la charla que mantuvo con sus compañeros este jueves para comunicarles su decisión: “Como se lo dije a los chicos ayer, más allá de haber sido jugador de River, me dieron la posibilidad de ser capitán, ellos me dieron la posibilidad. Si ellos no me respetaban o no tenían ese cariño del día a día, hubiera sido muy difícil todo”. “Siempre lo tuve de ellos, de la gente de Seguridad, jefe de prensa, cocineros, mozos, utileros, cuerpo técnico. A todos ellos, agradecerles de corazón por estos seis años y medio que viví en el club”, agregó.

Enzo Pérez le dedicó un párrafo al cariño de los hinchas desde su llegada proveniente del Valencia de España: “¿Qué le puedo decir a la gente? Voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me han dado desde el primer día. Lo extrañaré muchísimo, no tengan duda”.

La emoción a flor de piel siguió cuando puntualizó en sus seres más cercanos: “Por último, agradecerle a mi familia, que no pudo estar acá, por haberme acompañado durante todo este tiempo. Sé que me van a estar esperando para que nos abracemos. A mi representante, mis padres, mis hermanos, mis amigos, a todos: muchas gracias por acompañarme en los buenos y malos momentos”.

“No quiero decir nada más porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. Se cierra una etapa. Para los que tienen dudas de algo, no hablaré. No es el momento. Descansaré, me iré con mi familia de vacaciones. No se gasten en mandarme mensajes. A partir de hoy, mi teléfono queda apagado. Gracias a ustedes por el respeto y el cariño de siempre, muchas gracias”, cerró.

En dónde seguirá su carrera Enzo Pérez

En cuanto a su futuro, hasta el momento es bastante incierto. Luego de que Deportivo Maipú, el club en el que se inició y prometió retirarse, se quedara sin chances de ascender, la opción de la vuelta perdió fuerza. ¿Qué otras alternativas le quedan?

A esta hora pica en punta el retorno a Estudiantes de La Plata, club con el que fue campeón de América en 2009 y es muy querido. El interés porque pegue la vuelta surgió a medida que se sembró de incertidumbre su continuidad en Núñez y es una probabilidad muy real.

En el medio aparece la opción de que emigre a Arabia Saudita para ponerse la camiseta del Al-Ittihad y reencontrarse con Marcelo Gallardo, aunque al conjunto saudí se le complicaría por cupos de extranjeros y demás cuestiones. A su vez, en el pasado también surgió la chance de Inter Miami para reencontrarse con Lionel Messi, pero no estaría entre las prioridades del elenco estadounidense.