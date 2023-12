Qué dijo Demichelis tras la fuerte frase que lanzó el Echeverri

sábado 23 de diciembre de 2023

"No voy a renovar pero sí me voy a quedar". Esa frase de Claudio Echeverri dejó sorprendidos a todos. El Diablito jugó su primer partido como titular en River en el triunfo por 2 a 0 ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones, pero una vez finalizado el encuentro, el joven de 17 años anunció que tomó la decisión de no extender su vínculo con el club, con el que tiene contrato hasta fines de 2024.

Tras esta bomba que tomó a todos desprevenidos, Martín Demichelis salió a calmar la situación y fue el encargado de llevar tranquilidad a los hinchas millonarios. El entrenador defendió al futbolista, afirmó que hablará con él y lo aconsejó de cara al futuro.

“Claudio tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de un primer partido, de tu primer partido y después de ganar un título... Tiene sensaciones encontradas", comenzó Micho en diálogo con ESPN.

"Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo. Claudio es un chico que hace 8 años que está acá en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo porque no debe tener prisa de irse de esta institución que es enorme. De acá no hay que querer irse”, concluyó el técnico.

Si bien Echeverri fue titular en el Trofeo de Campeones, el futbolista no fue tenido en cuenta por el técnico a lo largo del semestre, algo que despertó su malestar. El creativo solamente disputó 22 minutos en toda la Copa de la Liga y, hasta este viernes, solamente había disputado cinco encuentros en el ciclo Demichelis, siempre ingresando desde el banco.

💣 La BOMBA que soltó el Diablito Echeverri tras salir campeón con River. pic.twitter.com/Lzqa0exF5c — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 23, 2023

Hinchas de River estallaron contra Martín Demichelis Las declaraciones del juvenil no pasaron desapercibidas para los hinchas del Millonario, que comenzaron a invadir las redes sociales de comentarios en busca de algún responsable. La gran mayoría de ellos se centraron en dos personas: Demichelis y Enzo Montepaone, representante del jugador. “Es toda del DT, toda eh”, “esto es culpa de Demichelis” y “Demichelis se tiene que ir hoy mismo” fueron algunos de los comentarios en la red social X (antes Twitter). También hubo reproches para el propio juvenil. Los partidos de Echeverri con la camiseta de River El juvenil debutó en la Primera del Millonario el 22 de junio de este año ante Instituto. El entrenador Martín Demichelis dispuso que ingrese a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar de Nacho Fernández. Luego ingresó desde el banco ante Colón, Rosario Central y Racing por la Liga Profesional de Fútbol. En la Copa de la Liga ingresó en el complemento en las semis ante Rosario Central y fue titular por primera vez en el Trofeo de Campeones. El Diablito Echeverri confirmó que no renovará su contrato en River "Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas, no voy a renovar pero sí me voy a quedar seis meses o un año más", explicó el joven chaqueño cuando fue consultado sobre si iba a extender su vínculo con el club. Algo muy sorpresivo, ya que su agente se encontraba en conversaciones con la dirigencia con el objetivo de acordar una renovación. “Fue un año muy intenso, muy lindo también por el Sudamericano, el Mundial... Pero no estaba conforme, tenía muchas ganas de jugar acá la ilusión de jugar más minutos. Lamentablemente no pude hacerlo. Después de Indonesia me tocó, creo que lo hice muy bien. Ahora, a disfrutar”, admitió el Diablito.

