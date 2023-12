Más pruebas del romance entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Hasta allí, una foto con un indicio claro, pero nada más y nada menos que eso. Pero la periodista subió esa misma imagen a las redes, etiquetando a Daniel Osvaldo, con el emoji de una mujer bailando y con un fragmento de la canción “Ahora”, interpretada por el grupo donde canta el exfutbolista. “Morocha traicionera, me salvo de la muerte si me salvo de vos .Y no hay manera, que puedas entenderme...”, dice el fragmento de la canción de Barrio Viejo cuidadosamente seleccionado para musicalizar la instantánea.

Por su parte, Osvaldo acusó el recibo de su ¿novia? y replicó el posteo, agregándole otro dato contundente: un corazón celeste y el emoji sonriente con los dos corazones. Con esta información, resta aguardar si harán algún tipo de anuncio oficial o habrá que seguir decodificando los mensajes de las redes sociales, que cada vez resultan menos encriptados.