Barcelona estaría decidido a realizar una oferta por Echeverri

sábado 23 de diciembre de 2023

Barcelona se metió en la pelea rápidamente por Claudio Echeverri para llevárselo de River y Xavi Hernández lo llenó de elogios en conferencia de prensa. Tras el anuncio de 'Diablito' sobre su continuidad, desde Cataluña tomaron nota.

Según informó el periodista europeo, Ekrem Konur, el combinado culé decidió ofertar por el oriundo de Chaco en los próximos días. Así, el juvenil estaría cada vez más lejos de seguir en el Millonario.

Pese a haber sido titular en la consagración del cuadro de Núñez ante el Canalla, Echeverri reveló que no renovará su vínculo más allá de diciembre de 2024. De hecho, explicó hasta cuándo se quedará en River.

En textuales palabras, el enganche de la Selección Argentina Sub 17 aseveró que se quedará "seis meses o un año más". De esta manera, Barcelona tendría allanado el camino para sellar su contratación.

La crítica a Diablito Echeverri en River: "Quizás no quiso decir eso"

En una nota con Dsports Radio, el ex futbolista de River, “Luigi” Villalba se refirió a las declaraciones del Diablito Echeverri, tras el Trofeo de Campeones.

🚨 ECHEVERRI: "NO VOY A RENOVAR MI CONTRATO"pic.twitter.com/XGfwH4LwnK — VarskySports (@VarskySports) December 23, 2023

A raíz de esto, en una entrevista con Dsports Radio, “Luigi” Villalba, ex jugador del Millonario, se refirió a las declaraciones del niño estrella de River, y apuntó con que, “quizás no quiso decir eso”: "Creo que fue la algarabia. Tiene 17 años. A veces uno piensa una cosa y se le escapa otra. Quizá no quiso decir eso.Se tiene que quedar tranquilo. ¿Sabes lo que es jugar en #River? Es el Europa de Sudamérica. Tiene que seguir desarrollandose como jugador. Todavía es muy pibe". /TNTSports