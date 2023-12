Milei avanzará en el Congreso con las reformas y el DNU

lunes 25 de diciembre de 2023

El oficialismo de La Libertad Avanza intentará avanzar, a partir de mañana, con la conformación de las comisiones que debatirán en el Congreso el paquete de leyes que el Ejecutivo activó, con la convocatoria a sesiones extraordinarias, hasta fines de enero próximo.

“Muchos se quejaron por las formas, aunque no tanto por el contenido. Vamos a discutir y hablaremos con todos. Las críticas que se hicieron en público no son las mismas cuando hablamos en privado. Pero no importa: tenemos la sociedad a nuestro lado. Por eso Milei habló a sus votantes y no a la Asamblea Legislativa. Todavía hay muchos políticos que siguen sin darse cuenta que el conflicto nos favorece en este momento”, confió un jerarca de La Libertad Avanza.

Las dudas que aparecen en el Congreso están relacionadas con los vaivenes de La Libertad Avanza en cuanto a empujar un estilo propio o hacer política clásica, la que quiere la denominada “casta”. Por caso, Victoria Villarruel fue por la segunda vía y logró días atrás, en el Senado, reunir a 39 legisladores -del oficialismo y la oposición no kirchnerista- para votar autoridades y repartir la integración de las comisiones. Tras ello, tenía todo a su favor para blindar acuerdos con algunas fuerzas. No obstante, el DNU del Ejecutivo limó -según las declaraciones de varios legisladores- el entendimiento original y encendió alarmas de cara al corto y mediano plazo.

Sin fecha para la sesión

No tienen fecha aproximada y los legisladores ni siquiera tienen en claro si podrían llevar el tema al recinto. Ese punto está en estudio, puertas adentro, con especialistas.

"Más allá de las distintas posiciones doctrinarias, lo cierto es que en la práctica parlamentaria se ha impuesto el criterio restrictivo, pudiéndose afirmar que las Cámaras nunca se han apartado de la agenda de temas incluida por el Poder Ejecutivo en la convocatoria a sesiones extraordinarias", reza el libro de Derecho Procesal Parlamentario del especialista Eduardo Menem, padre del flamante presidente de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, muchos consideran que si un número contundente de legisladores coincide en llamar a una sesión especial, puede autoconvocarse por este tema.

Señalan que en extraordinarias se tratan temas del Ejecutivo, y que este es uno de ellos, y que una vez en vigencia el DNU ya es materia del Congreso decidir si lo trata o no. También recuerdan que de hecho la ley advierte que si la bicameral de DNU no se constituye el tema pasa directamente al pleno.

"Los DNU son el ejercicio excepcional de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo. El Congreso no depende para tratarlo de la convocatoria de quien lo emite porque en ese caso sería una forma de poder eludir cualquier tipo de control", asegura un hombre experimentado del Senado.

La discusión de fondo recae en por qué Milei no lo incluyó. "Mientras no sea rechazado no se cae así que lo que más les conviene es que nunca se trate. Porque evidentemente no están dispuestos a ceder frente a los pedidos de nadie porque se sienten empoderados", analiza una legisladora.

"Están en el vamos por todo y llamaron a extraordinarias para que nadie diga que no convocaron. Pero los temas que realmente les interesaban ya los sacaron por DNU", agrega otro diputado.