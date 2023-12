Navidad en Tucumán: a qué hora circulan los colectivos este 25 de diciembre

lunes 25 de diciembre de 2023

El transporte público se verá afectado este lunes 25 de diciembre. Durante la Navidad el colectivo tiene un cronograma especial de atención con horarios reducidos.

Según informaron desde AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) los ómnibus comenzarán a circular a partir de las 14:00, con frecuencia reducida por tratarse de un día festivo y feriado nacional.

Se recomienda seguir con atención la app RedBus, para conocer al detalles los horarios y recorridos del transporte público.

Cuál es el cronograma de recolección de residuos en Capital para las Fiestas

Se recomienda a los vecinos sacar los residuos domiciliarios el próximo martes 26 de diciembre

Según informaron desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre no habrá recolección de residuos. Por tal motivo, solicitan que los vecinos no saquen la basura durante esos días para que no se acumule en los contenedores.

Por otro lado, los lunes 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio se brindará de manera reducida, con guardias en el microcentro y dentro de las cuatro avenidas principales de la Capital.

En cuanto a los reciclables, recomiendan guardarlos limpios y secos para que, una vez que se retomen los servicios normalmente, puedan ser llevado a los contenedores verdes.

Las estaciones de servicio no funcionarán durante las noches del 24 y el 31 de diciembre

Las estaciones de servicio definieron cómo funcionará el servicio durante Navidad y Año Nuevo. En las noches del 24 y 31 de diciembre no se podrá cargar combustible después de las 22.

Los estacioneros comunicaron que el servicio dejará de funcionar entre las 22.00 y las 6.00 de las noches previas al inicio de Navidad y Año Nuevo. Solamente estarán disponibles para las guardias mínimas y para responder a la demanda de combustibles eventual de servicios de emergencia como ambulancias, bomberos y policías.