El motivo por el que Luis Miguel grabó el disco ‘Navidades’

lunes 25 de diciembre de 2023

La Navidad es una de las celebraciones que las familias esperan con ansias pues para muchos significan regalos, abrazos, cariño y reuniones con los seres queridos, asimismo existe una gran cantidad de canciones relacionadas con las épocas decembrinas que se vuelven sumamente populares

Algunos ejemplos son Last Christmas del dúo británico Wham! o All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que a pesar de haber estrenado hace años (incluso décadas), volvieron a ser tendencia en las plataformas digitales alcanzando los primeros lugares en diferentes tops a nivel mundial en aplicaciones musicales como Spotify.