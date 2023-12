"Hay 8 millones de jubilados en la indigencia"

martes 26 de diciembre de 2023

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se refirió a la situación salarial de los jubilados que aún no tienen en perspectiva si tendrán algún cobro extra en enero 2024 y recordó que "hay 8 millones de argentinos que están no por debajo de la línea de pobreza, sino por debajo de la línea de indigencia" a la par que reclamó conocer en qué situación está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El referente, sostuvo que "la problemática central es que al 10 de diciembre, 8 millones de argentinos y argentinas de los cuales 5 millones perciben un haber de $105.000 con un bono en diciembre que no sabemos si va a existir en enero, de $55.000 es decir de bolsillo cobran $160.000". Pero, agregó que "hay otros 2 millones más que eran quienes cobraban jubilaciones medias, un poco más de las mínimas sobre $150.000 y hoy, al no haber recibido ningún bono, están en un rango similar, un promedio de $180.000".

Puntualizó que "hay un tercer sector del cual no se habla o se habla aún menos que de los jubilados que son las personas con discapacidad que reciben Pensiones No Contributivas que son el equivalente al 70% de los salarios mínimos. Es decir, nada más ni nada menos que $83.000".

Destacó tras describir este escenario salarial que "estos 8 millones de argentinos están no por debajo de la línea de pobreza sino por debajo de la línea de indigencia, es decir, la línea de indigencia está fijada en la Argentina en $200.000. Hay que sumarle que no tienen atención a la salud en tiempo y forma. Hay pacientes del sector que están esperando una intervención quirúrgica, faltan insumos, no hay stents, no hay válvulas, no hay determinadas medicaciones oncológicas, no hay prótesis especiales", describió.

Señaló que cuando el martes pasado, el ministro de Economía Luis Caputo se refirió a los 10 puntos en los que se va a basar su gestión, "no mencionó a los jubilados, ni a las personas con discapacidad y al otro día de ese mensaje los jubilados se preguntaban, todos aquellos que están en este sector, si qué pasa con ellos. Pero lo que percibieron es que los $100 que tenían en el bolsillo el día anterior, luego del mensaje de Caputo se habían convertido en $50. Es decir, todo ese terrible escenario que describimos se duplicó en términos de su gravedad".

Destacó que "frente a eso, se sale a hablar de cambiar la fórmula de movilidad. Porque como obviamente está ocurriendo da muy bajos porcentajes y pareciera ser que con eso se va a solucionar el problema. Pero la fórmula actual es inmóvil, una porquería", cuestionó.

De todas formas, indicó que "la ley de movilidad no le impide –al Gobierno- que muestre su buena voluntad, porque lo que fija es un piso de reajuste. Si esa ley fija para el mes que viene o para Marzo 10 puntos y el –el presidente Milei- quiere dar 30, sobre los 10 da 20 más es una discusión que carece de todo sentido. y a su vez, nos hace correr del debate central que es el Estado que describía de estos 8 millones de argentinos y argentinas".

Al respecto, enfatizó que "en este momento, hay que evitar que se nos siga muriendo la gente, con lo cual, tenemos que ver y nos gustaría saber qué hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que se creó en el 2009 como un fondo anticíclico para cubrir los desfasajes de los beneficios por situaciones de crisis, pero nunca se utilizó para tal fin".

Agregó al respecto que "la anterior titular de la Anses Fernanda Raverta, antes de irse señaló que en el FGS había U$S76 mil millones, ahí la mayoría son papeles –bonos, títulos- pero es plata, y otras opiniones de consultoras, del Parlamento, dicen que hay u$S30 mil millones. Haya eso o lo que sea, tiene que ser distribuído ya entre los jubilados, pensionados y personas con discapacidad", destacó.

Puntualizó Semino que "la crisis que describo es una crisis humanitaria, que no venga nadie a tratar de decirme que si entre $150 a $180 mil o si llegamos a los 200 mil, porque no se puede vivir. Quienes hacemos asistencia directa vemos los casos de gente de mi edad, soy una persona mayor que no está jubilada afortunadamente pero no pueden subsistir y es gente que laburó toda la vida, están dependiendo que un hijo le tire un hueso o que le den ayuda en una parroquia para comer y, viven donde puede o donde les queda vivir porque un alquiler le lleva el total de su haber".

Describió que "hay una crisis humanitaria, la gente se nos está muriendo, ya se nos viene muriendo a través de meses y meses y parece ser que la sociedad argentina lo ha naturalizado. No es que vemos cómo va a caer a partir de ahora, sino que vamos a ver cómo sigue cayendo lo que ya había caído", lamentó Semino. / El Liberal