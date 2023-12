Manchester City pica en punta para comprar al Diablito Echeverri

Claudio Echeverri es sin dudas una de las grandes promesas más del fútbol argentino. Su brillante desempeño en el Sudamericano Sub 17 lo catapultó al radar de los gigantes futbolísticos a nivel mundial. Además, fue una de las figuras en la reciente Copa del Mundo de esa categoría.

Actualmente, esta vinculado contractualmente en River hasta diciembre de 2024. Fabrizio Romano,periodista especializado en transferencias, el Manchester City se encuentra en la fase final de preparación de una tentadora oferta para asegurar los servicios del jugador oriundo de Resistencia, Chaco.

🚨🔵 Understand Manchester City have already scheduled one more meeting with River Plate to complete Claudio Echeverri deal structure.



2006 born Argentinian talent will stay at River on loan as part of the agreement.



Man City are confident to agree on the final details soon. 🇦🇷 pic.twitter.com/j2VtNAkWLA