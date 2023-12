Dos camisetas argentinas están entre las 33 mejores de fútbol de la historia: cuáles son | LosPrimerosTv

Dos camisetas argentinas están entre las 33 mejores de fútbol de la historia: cuáles son

La prestigiosa revisa inglesa Four Four Two elaboró un listado de 33 casacas históricas y se metieron dos de nuestro fútbol: una de la Selección Argentina y otra de Boca.

martes 26 de diciembre de 2023

Países Bajos 1988 (titular)

Un nuevo ranking histórico del fútbol mundial fue publicado en las últimas horas y seguramente dará lugar a muchísimos debates entre futboleros de cualquier parte del planeta. La revista inglesa Four Four Two dio a conocer la elección de las 33 mejores camisetas de fútbol de la historia, con remeras tanto de selecciones como de equipos. Entre las seleccionadas, hay dos del fútbol argentino: una de la Selección y otra de Boca. La única consigna que pusieron fue que se tratara de camisetas de jugadores de campo, dejando a los arqueros para un ranking aparte. Así las cosas, la camiseta titular de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986 fue puesta en el séptimo lugar, mientras que la camiseta de Boca en la temporada 1985/1986. Sobre la casaca de la Selección, escribieron: "Algunas camisetas se convirtieron especialmente icónicas por culpa de un jugador, y ese es el caso de la remera titular de Argentina en el Mundial 1986, hecha por la marca francesa Le Coq Sportif. ¿El jugador en cuestión? Diego Maradona, claro, que de manera inspirada capitaneó a su país a la gloria en México (aunque Argentina usó la suplente en el cruce de cuartos de final ante Inglaterra". En tanto, acerca de la icónica camiseta Xeneize, explicaron: "La camiseta azul y amarilla, automáticamente reconocible, de Boca Juniors no ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero se veía especialmente espléndida a mediados de los 80. Fue la última camiseta del gigante argentino antes de incorporar un sponsor, con una gruesa banda amarilla, el logo de adidas y el cuello, que se combinaron para un efecto impresionante". El ranking de las 33 mejores camisetas de fútbol según Four Four Two 1. Países Bajos 1988 (titular)

2. Dinamarca 1988 (titular)

3. Ajax 1989/90 (suplente)

4. Nigeria 2018 (titular)

5. Francia 1984 (titular)

6. Alemania Occidental 1988/90 (titular)

7. Argentina 1986 (titular)

8. Arsenal 1991/93 (suplente)

9. Inglaterra 1990 (alternativa)

10. México 1998 (titular)

11. Milan 1992/3 (titular)

12. Manchester United 1990/2 (suplente)

13. Liverpool 1989/91 (titular)

14. Escocia 1996 (titular)

15. Países Bajos 1974 (titular)

16. Newcastle United 1995/7 (titular)

17. Ajax 2021/22 (alternativa)

18. Arsenal 1995/96 (suplente)

19. Inglaterra 1982 (titular)

20. Barcelona 1995/97 (suplente)

21. Borussia Dortmund 1996/97 (titular)

22. Brasil 1970 (titular)

23. Borussia Monchengladbah 1974/75 (titular)

24. Barcelona 1995/97 (titular)

25. Bélgica 1984 (titular)

26. Ajax 1993/94 (titular)

27. América 1990/91 (titular)

28. Fiorentina 1998/99 (alternativa)

29. Perú 1978 (titular)

30. Tottenham 1985/87 (titular)

31. Boca 1985/86 (titular)

32. Estados Unidos 1994 (suplente)

33. Inglaterra 1966 (suplente)