Zaira Nara habló sobre los rumores de embarazo con Facundo Pieres | LosPrimerosTv

En medio de sus vacaciones con Facundo Pieres, la modelo negó estar en la dulce espera.

martes 26 de diciembre de 2023

Zaira y Facundo

Zaira Nara desmintió los rumores de embarazo. En medio de sus románticas vacaciones con Facundo Pieres, la modelo negó estar en la dulce espera y expuso sus contundentes pruebas.

La versión surgió este martes después de que la periodista Agustina Binotti asegurara que la hermana de Wanda Nara habría ido a un salón de belleza a hacerse las manos y habría pedido que no utilizaran ciertos elementos por su embarazo.

En medio de los trascendidos, Guido Záffora se comunicó con Zaira quien negó rotundamente la versión. “Me dijo ‘hola, ahí estoy leyendo. Es mentira’”, leyó el periodista al aire de Intrusos (América).

Acto seguido, el panelista señaló que la modelo le dio detalles para dar cuenta de que lo que sostiene es cierto. “Encima estoy leyendo y dice que en el lugar donde me hago pedí que no me pusieran productos. Nada que ver. Primero que siempre me hago las manos a domicilio. Siempre”, remarcó dejando en claro que no fue a ningún lado a hacerse las manos.

A modo de cierre, el periodista reveló: “Le pregunté cómo estaba y me dijo que muy bien, que estaba de vacaciones, disfrutando y que no hay embarazo. Que no tiene nada para anunciar”.

Se filtró una tierna foto de Zaira Nara y Facundo Pieres en medio del romántico viaje en Cataratas

Zaira Nara y Facundo Pieres ya no se esconden y, desde fines de octubre, cuando blanquearon su relación en redes sociales, se volvieron inseparables. Tanto es así que decidieron pasar las fiestas juntos en un destino muy especial, en compañía de los hijos de la modelo.

Para celebrar la Navidad, la hermana de Wanda Nara y el polista viajaron a Cataratas del Iguazú para disfrutar de unos días de descanso. Así lo confirmó Pochi de Gossipeame, quien compartió una imagen de la pareja en el aeropuerto, junto a Malaika y Viggo Von Plessen.

Horas más tarde, Zaira Nara compartió las primeras fotos de sus vacaciones en Misiones. Si bien no se mostraron en las redes como una familia ensamblada, la modelo posó junto a sus dos hijos frente al imponente escenario natural.

Por su parte, Facundo Pieres acudió a su cuenta de Instagram en el día de Navidad y publicó una tierna postal junto a su novia. En la misma, se los puede ver sentados en una de las pasarelas del Parque Nacional tomando mates.