Un comisionado comunal de Tucumán fue denunciado por amenazas y lesiones | LosPrimerosTv

La Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Atentados contra las personas del Centro Judicial Concepción deberá investigar el hecho que se habría producido en la mañana de este martes.

martes 26 de diciembre de 2023

Según la denuncia radicada en la Comisaría de La Cocha por el ciudadano Diego Exequiel Cruz, el actual comisionado comunal de Huasa Pampa Sud, Federico Villafañe, le habría provocado lesiones leves, además de amenazarlo reiteradamente y haber cometido violación de propiedad.

La Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Atentados contra las personas del Centro Judicial Concepción deberá investigar el hecho que se habría producido en la mañana de este martes.

El denunciante, comerciante de 28 años de edad y domiciliado en la misma localidad, acusó al funcionario provincial, relatando que se encontraba conduciendo su vehículo cuando se encontró en el camino con una máquina vial realizando tareas y un grupo de operarios; "había en el lugar una camioneta con identificación de la comuna, detuve mi marcha y fue el comisionado quien me hizo señas para que avance".

"Cuando llegué al lugar donde estaba Villafañe, él comenzó a insultarme y a decirme 'que baje si era macho', seguidamente abriéndome la puerta de mi camioneta y me tomó del cuello produciéndome lesiones", denunció Cruz.

Además dijo: "comenzamos a forcejear, no podía salir del interior de mi vehículo porque no me soltaba del cuello y yo tenía colocado el cinturón de seguridad. En ese momento comenzó a escupirme en la cara. Pude liberarme y mientras hacía marcha atrás para irme, comenzó a golpear mi camioneta".

Según el denunciante, el conflicto viene desde los tiempos de campaña, donde Villafañe lo acusaría de ser la persona que lo atacaba a través de cuentas 'truchas' de Facebook. Cruz solicita a la justicia que intervenga y se prohíba acercamiento alguno por parte del funcionario; "temo por mi integridad física y de mi familia y lo hago responsable por si algo pudiera sucederme", cierra de demanda.