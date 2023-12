Javier Milei aseguró que "hay legisladores que buscan coimas" | LosPrimerosTv

La declaración se dio en el marco del escenario desfavorable que tiene en el Poder Legislativo, que debe definir la vigencia del DNU que el presidente anunció con reformas de más de 300 leyes.

martes 26 de diciembre de 2023

En una entrevista realizada en Casa Rosada, y en el mismo día que se convocaron sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, Javier Milei aseguró que "hay legisladores que buscan coimas". Su declaración se dio en el marco del escenario desfavorable que tiene en el Poder Legislativo, que debe definir la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el mandatario anunció con reformas de más de 300 leyes.

El Presidente de la Nación llegó a esa conclusión luego de que en una entrevista en LN+ le preguntaran por los diputados y senadores de Juntos por el Cambio que se oponen a realizar reformas drásticas a través de un DNU. "Evidentemente no tienen consciencia de la gravedad de la situación o la subestiman". A su vez, citó al ex presidente radical Arturo Frondizi para criticar "la lenta maquinaria del Congreso que lo estropea todo".

Fue entonces que el titular del Ejecutivo justificó haber omitido el debate parlamentario para decretar sus reformas: "Al margen de que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas. Ojo, no dije todos, pero algunos. A esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado porque esto apunta contra los corruptos que una cosa que buscan es que los proyectos entren en esa dinámica para vender sus votos. Ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta".

"No les gusta y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley", opinó Javier Milei quien entendió que su decreto "le da un shock de libertad a la gente, es muy market friendly y va en contra de los tongos de la casta". Es por eso que afirmó que que "obviamente" llamará a un plebiscito si rechazan su DNU.

Javier Milei: 48 horas de críticas al Poder Legislativo

A través de redes sociales, Javier Milei increpó este lunes a quienes decidan oponerse al DNU que anunció hace seis días, citando al ex presidente radical Arturo Frondizi e insinuando una referencia al bloque de la Unión Cívica Radical, cuyos acompañamiento es crucial para que su decreto obtenga constitucionalidad: “Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria”.

Textual de Arturo Frondizi respecto al DNU enviado por el caso de los contratos petroleros que fueron el pilar del despegue de su gobierno.

Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria.

En sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en conferencia de prensa: “ Los diputados o senadores deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de la gente queremos”. “Apelamos a la buena voluntad y que estén a la altura de la circunstancia en el marco de urgencia en el que estamos”, remarcó.

La oposición de Juntos por el Cambio en contra del DNU de Javier Milei

Recientemente elegido como presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el senador Martín Lousteau manifestó su oposición a incluir cientos de artículos en un DNU de forma inconsulta con el Congreso de la Nación. "Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita", inició Lousteau su publicación en la red social X, y continuó: "Hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso".

Además, el diputado Miguel Ángel Pichetto, referente del flamante espacio Cambia Federal compuesto por nueve legisladores, señaló: "Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación". "Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA", agregó.

Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita.



La Coalición Cívica, a través de su presidente Maximiliano Ferraro, criticó que "el dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas". /Ámbito Financiero